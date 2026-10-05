Superbike kehrt nach Valencia zurück: Iker Lecuona bekommt ein Heimrennen
Valencia gilt in Spanien als die Region mit der größten Superbike-Community. Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft 2027 auf den Circuit Ricardo Tormo zurückkehrt, wird Iker Lecuona im Fokus stehen.
Die Superbike-WM hatte in Spanien schon immer einen schweren Stand, denn traditionell hat die MotoGP einen viel größeren Stellenwert auf der Iberischen Halbinsel. Das ist zwar auch in Italien oder Großbritannien nicht anders, doch die seriennahe Weltmeisterschaft hat in diesen Ländern auch eine große Fangemeinde.
Wenn es in Spanien aber eine Region gibt, wo die Superbike-WM bekannter ist, dann ist es Valencia. Zwischen 2000 und 2010 fanden elf Meetings in Folge auf dem Circuit Ricardo Tormo statt. Es war die Zeit von Ikonen wie Noriyuki Haga, Frankie Chili, Colin Edwards, Troy Corser und Troy Bayliss. Stärkste Spanier im Teilnehmerfeld waren Ruben Xaus und Gregorio Lavilla.
«Als Kind sind wir immer zu den Superbike-Rennen nach Cheste gefahren», erinnert sich Lecuona noch gut. «Ich fragte mich immer, warum wir nicht wieder dorthin zurückkehren – das wäre perfekt. Man hat mir das schon vor ein paar Monaten erzählt, als der Deal konkreter wurde. Mich hat das sehr gefreut, denn vor ein paar Jahren fuhr ich hier noch Rennen und nichts ist besser als ein echtes Heimrennen. Ich denke, die Leute werden es lieben. Anders als in der MotoGP ist das Paddock offen und man kann sich begegnen. Alles ist lockerer.»
Erstaunlich: Von den 19 Fahrern, die einen Superbike-WM-Titel einfahren konnten, stammt nur Carlos Checa aus Spanien. Der mittlerweile 53-Jährige gewann die Weltmeisterschaft 2011 im Ducati-Team Althea Racing. Lecuona verwendet dieselbe Startnummer wie sein Landsmann.
«In meiner ganz früheren Karriere war ich ein Fan von Carlos Checa», verriet Lecuona. «Wir sind zur Superbike-WM nach Valencia gefahren, um ihn dort fahren zu sehen – mit der Nummer 7. Ich mochte diese Zahl schon immer.»
Kalender Superbike- und Supersport-WM 2027:
19.–21.
März
Portimao/Portugal *
2.–4.
April
Valencia/Spanien *
16.–18.
April
Assen/Niederlande **
21.–23.
Mai
Aragon/Spanien **
4.–6.
Juni
Most/Tschechien ***
18.–20.
Juni
Misano/Italien *
9.–11.
Juli
Donington Park/Großbritannien **
3.–5.
September
Magny-Cours/Frankreich *
24.–26.
September
Cremona/Italien ***
15.–17.
Oktober
Estoril/Portugal **
29.–31.
Oktober
Shanghai/China
* mit Frauen- und Sportbike-WM
** mit Sportbike-WM
*** mit Frauen-WM
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