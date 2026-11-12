Nächster Superbike-Wintertest: Welche Teams und Fahrer in Jerez dabei sind

Seit dem 12. Oktober 2025 wurde jedes Rennen in der Superbike-WM von Ducati gewonnen. Damit auch andere Marken wieder Erfolgsaussichten haben, wird das technische Reglement für 2027 modifiziert. Seit 31. Juli ist offiziell , dass bei der zukünftigen Balance-Regel zwei Instrumente ineinandergreifen: Zur aktuellen Limitierung der Kraftstoffdurchflussmenge pro Hersteller kommt eine vorgeschriebene Maximaldrehzahl hinzu. Diese kann vom Motorrad-Weltverband FIM alle zwei Veranstaltungen pro Hersteller in Schritten von 500/min nach oben oder unten korrigiert werden. Der Startpunkt ist abhängig von der Maximaldrehzahl des homologierten Serienmodells.

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Miller, Binder, Morbidelli dürfen erst im Dezember

Um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, wurden für den Winter von 2026 auf 2027 mehrere große zweitägige Privattests anberaumt. Im vergangenen Winter gab es kaum trockene Stunden auf der Rennstrecke, die Tests fielen beinahe komplett ins Wasser. Natürlich hoffen die Teams und Fahrer auf mehr Glück Ende dieses und Anfang nächstes Jahr. Denn abgesehen von der neuen Balance-Regel haben BMW und Honda ein neues Homologationsmodell und es kommen vier neue Fahrer hinzu. Neben Supersport-Champion Albert Arenas (Go Eleven Ducati) sind das die MotoGP-Piloten Jack Miller (Pata Yamaha), Brad Binder (BMW) und Franco Morbidelli (Aruba.it Ducati). Die MotoGP-Asse dürfen aber erst ab Dezember testen, weil ihre Saison noch bis Ende November geht.

Beim Test in Jerez am 25./26. November im andalusischen Jerez werden wir bei den Superbikes also nicht viel Neues zu sehen bekommen, da BMW und Honda ihre nächstjährigen Maschinen bereits hergezeigt haben. Neue Fahrer sind auch keine dabei.

Zumindest bei den wenigen anwesenden Supersport-Fahrern wird es interessant. Das Kawasaki-Werksteam tritt erstmals mit seinem neuen Duo an. David Salvador wurde dieses Jahr Vizeweltmeister in der Klasse Sportbike und anschließend von den Grünen befördert. Und sein Teamkollege, der ehemalige Moto3-Champion Jaume Masia, kommt von Ducati. Jeremy Alcoba wurde vergangene Saison als Kawasaki-Werksfahrer Dritter der Weltmeisterschaft, er ist die neue Galionsfigur bei Yamaha und startet für das AS-Team des Schweizers Andrea Quadranti.

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Teilnehmer SBK-Wintertest Jerez 25./26. November:

Superbike: Bimota: Axel Bassani, Alex Lowes, Xavi Fores, Florian Marino Kawasaki: Garrett Gerloff Pata Yamaha: Andrea Locatelli Honda: Somkiat Chantra, Jake Dixon HRC Test-Team: Jonathan Rea BMW: Miguel Oliveira, Michael van der Mark Mark VDS Ducati: Sam Lowes Supersport: Kawasaki: David Salvador, Jaume Masia AS Blu Cru Yamaha: Jeremy Alcoba