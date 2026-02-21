Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Superbike-WM 2026 auf Phillip Island: Bei ServusTV ab 2:45 Uhr als Stream

Der Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 vergeht wie im Flug. Der letzte Renntag beginnt auf Phillip Island hierzulande nachts um 2:45 Uhr – entsprechend früh muss man für die zweiten Rennen aufstehen.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Die zweiten Rennen von Supersport- und Superbike-WM stehen noch aus
Die zweiten Rennen von Supersport- und Superbike-WM stehen noch aus
Foto: Gold & Goose
Die zweiten Rennen von Supersport- und Superbike-WM stehen noch aus
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Nachdem Eurosport aus der Übertragung der Superbike-WM ausgestiegen ist, sind die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), noch überschaubarer. Für alle drei Länder verfügt ServusTV – und nur ServusTV – über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Werbung

Werbung

Linear ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt. Der diesjährige Saisonauftakt ist bei ServusTV On somit live zu sehen. Der Stream beginnt wegen der Zeitverschiebung von 10 Stunden am Sonntag in der Nacht um 2:45 Uhr.

Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Am Sonntag beginnt die Übertragung am frühen Morgen um 5:10 Uhr. Wer es nicht so früh aus dem Bett schafft, kann um 13 Uhr eine Wiederholung des zweiten Superbike-Laufs schauen.

Empfehlungen

Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Montella und Bulega
Montella und Bulega
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt Lauf 1
Nicolò Bulega gewinnt Lauf 1
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Montella, Bulega, Baldassarri
Montella, Bulega, Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf Phillip Island
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Einzige Option für bewegte Bilder ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027. Für die Jahresgebühr von 69,90 Euro ermöglicht der Video-Pass nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island

Freitag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

08:45

22:45

20 min

ASBK-300

Freies Training

09:10

23:10

25

ASBK-SSP

Freies Training

09:40

23:40

30

ASBK-SBK

Freies Training 1

10:25

00:25

40

SSP-WM

Freies Training

11:20

01:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

13:10

03:10

20

ASBK-300

Qualifying

13:40

03:40

20

ASBK-SSP

Qualifying

14:10

04:10

30

ASBK-SBK

Freies Training 2

14:55

04:55

40

SSP-WM

Superpole

16:00

06:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

17:05

07:05

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 1

Samstag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

08:05

22:05

30 min

ASBK-SBK

Qualifying

08:50

22:50

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 2

09:25

23:25

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 1

10:00

00:00

20 min

SBK-WM

Freies Training 3

10:30

00:30

10 min

SSP-WM

Warm up

12:00

02:00

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 1

13:00

03:00

15 min

SBK-WM

Superpole

13:35

03:35

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 2

14:30

04:30

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

16:00

06:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:10

23:10

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 3

09:45

23:45

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 2

10:30

00:30

10 min

SBK-WM

Warm up

10:50

00:50

10 min

SSP-WM

Warm up

11:25

01:25

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 3

13:00

03:00

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:40

03:40

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 3

14:30

04:30

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

16:00

06:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Super Pole

  3. 3. Freies Training

  4. Startaufstellung

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

32:56,857

1:29,168

25

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+4,776

1:29,437

20

03

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+6,147

1:29,558

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+6,183

1:29,498

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

22

+8,249

1:29,589

11

06

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+12,549

1:29,747

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+13,746

1:29,781

9

08

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+20,610

1:30,123

8

09

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+21,663

1:30,012

7

10

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+22,250

1:30,233

6

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien