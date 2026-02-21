Superbike-WM 2026 auf Phillip Island: Bei ServusTV ab 2:45 Uhr als Stream

Nachdem Eurosport aus der Übertragung der Superbike-WM ausgestiegen ist, sind die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), noch überschaubarer. Für alle drei Länder verfügt ServusTV – und nur ServusTV – über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Linear ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt. Der diesjährige Saisonauftakt ist bei ServusTV On somit live zu sehen. Der Stream beginnt wegen der Zeitverschiebung von 10 Stunden am Sonntag in der Nacht um 2:45 Uhr.

Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Am Sonntag beginnt die Übertragung am frühen Morgen um 5:10 Uhr. Wer es nicht so früh aus dem Bett schafft, kann um 13 Uhr eine Wiederholung des zweiten Superbike-Laufs schauen.

Einzige Option für bewegte Bilder ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027. Für die Jahresgebühr von 69,90 Euro ermöglicht der Video-Pass nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island