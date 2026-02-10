Weiter zum Inhalt
Superbike-WM 2026 auf Phillip Island: Generalprobe und Saisonauftakt

Das Material der Teams von Superbike- und Supersport-WM ist auf dem Weg nach Australien, wo auf Phillip Island ein letzter Test stattfindet. Der Fahrplan zum Saisonauftakt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega
© Gold & Goose

Der zweitägige Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag kommender Woche ist ein offizieller Dorna-Test, die Teilnahme ist verpflichtend. Da am Freitag auf der malerisch gelegenen Rennstrecke der Saisonauftakt stattfindet, sind – abgesehen von den Teilnehmern der WorldSSP-Challenge – ohnehin alle Teams angereist. Am ersten Rennwochenende 2026 sind nur die Superbike- und Supersport-WM am Start; die neue Sportbike-WM und die Frauen-Weltmeisterschaft beginnen in Portimão (27.-29. März)

Selten war der Test auf Phillip Island so wichtig wie in diesem Jahr. Denn der europäische Winter war auch im südlichsten Zipfel der iberischen Halbinsel gruselig. Bei starken Winden und reichlich Regen war an seriöser Testarbeit im Januar in Jerez und Portimão nicht zu denken. Teams mit neuen Fahrern oder neuen Motorrädern stehen praktisch noch am Anfang ihrer Vorbereitung.

Der Test beginnt an beiden Tagen jeweils um 9:10 Uhr Ortszeit. Am Montag (16. Februar) beginnt die Supersport-WM, am Dienstag die Superbike-Kategorie. Die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft hat am Vor- und Nachmittag jeweils 1:50 Std. Zeit, die Top-Klasse hat volle zwei Stunden zur Verfügung. Australien ist Europa zehn Stunden voraus. Wenn die Testtage um 17:40 Uhr enden, ist es hierzulande erst 7:40 Uhr.

Am Donnerstag starten die üblichen Abläufe eines Rennwochenendes. Zudem findet am Nachmittag auf der Start-/Zielgeraden das Fotoshooting für die ikonischen Line-up-Bilder statt. Das erste offizielle Superbike-Training der Saison 2026 folgt am Freitag, 20. Februar, um 11:20 Uhr.

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

