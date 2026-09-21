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Superbike-WM 2026 in Cremona: Wann was bei der Ducati-Party passiert

Die Superbike-WM 2026 steuert ihrer wichtigsten Entscheidung entgegen. Beim Meeting in Cremona wird eine Ducati-Party mit vielen Gästen und dem Titelgewinn erwartet. Wann was passiert.

Superbike WM

Nicolo Bulega dominierte in Cremona 2026
Nicolo Bulega dominierte in Cremona 2026
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega dominierte in Cremona 2026
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2026 auf dem Cremona Circuit. Der Termin im September ist neu. Bisher kam die seriennahe Weltmeisterschaft im Mai an die Rennstrecke zwischen Mailand und Bologna.

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Es ist erst das zehnte von zwölf Saisonmeetings, doch es stehen die ersten Titelentscheidungen an. Sollte Nicolò Bulega nach dem Rennwochenende 124 oder mehr Punkte Vorsprung auf seinen Aruba.it Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona haben, steht er als Weltmeister fest.

Tatsächlich wird der 26-Jährige wahrscheinlich bereits nach dem Superpole-Race am Sonntagvormittag den Titel gewinnen. Als 26‑facher Saisonsieger ist der WM-Leader ohnehin Favorit und im vergangenen Jahr holte er ein Triple.

Es ist klar: Die Tribünen werden prall gefüllt sein, denn Cremona ist bekanntlich für Bulega und Ducati gleichermaßen ein Heimspiel.

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Neben der Superbike-Kategorie treten in Cremona auch die Supersport- und die Sportbike-WM an, dazu ergänzt der R3-World-Cup das Rahmenprogramm. Zur Anwendung kommt der Standard-Zeitplan, nach dem die Hauptrennen der Superbike-WM am Samstag und Sonntag jeweils um 15:30 Uhr den Abschluss bilden. Die ersten wichtigen Sessions finden bereits am Freitagnachmittag mit den Qualifyings von Supersport und Sportbike statt.

TV-Programm

Übrigens: Als Titelsponsor tritt die Motorradmesse EICMA auf, mit der der Cremona Circuit eine enge Kooperation eingegangen ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Cremona

Freitag

25. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

25

R3-World-Cup

Freies Training

09:40

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

40

SSP-WM

Freies Training

13:15

25

R3-World-Cup

Superpole

14:10

25

SPB-WM

Superpole

15:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

26. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SSP-WM

Warm up

09:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

11 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

15

SBK-WM

Superpole

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

20 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

27. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SBK-WM

Warm up

09:40

10

SSP-WM

Warm up

10:10

11 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:40

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

20 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

553

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

407

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

201

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

198

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

171

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

169

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

126

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

120

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

119

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