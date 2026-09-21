Superbike-WM 2026 in Cremona: Wann was bei der Ducati-Party passiert

Superbike WM • Neu
Reglement der Superbike-WM 2027: Ducati vertraut auf seine Kompetenz
Die Superbike-WM 2026 steuert ihrer wichtigsten Entscheidung entgegen. Beim Meeting in Cremona wird eine Ducati-Party mit vielen Gästen und dem Titelgewinn erwartet. Wann was passiert.
Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2026 auf dem Cremona Circuit. Der Termin im September ist neu. Bisher kam die seriennahe Weltmeisterschaft im Mai an die Rennstrecke zwischen Mailand und Bologna.
Es ist erst das zehnte von zwölf Saisonmeetings, doch es stehen die ersten Titelentscheidungen an. Sollte Nicolò Bulega nach dem Rennwochenende 124 oder mehr Punkte Vorsprung auf seinen Aruba.it Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona haben, steht er als Weltmeister fest.
Tatsächlich wird der 26-Jährige wahrscheinlich bereits nach dem Superpole-Race am Sonntagvormittag den Titel gewinnen. Als 26‑facher Saisonsieger ist der WM-Leader ohnehin Favorit und im vergangenen Jahr holte er ein Triple.
Es ist klar: Die Tribünen werden prall gefüllt sein, denn Cremona ist bekanntlich für Bulega und Ducati gleichermaßen ein Heimspiel.
Neben der Superbike-Kategorie treten in Cremona auch die Supersport- und die Sportbike-WM an, dazu ergänzt der R3-World-Cup das Rahmenprogramm. Zur Anwendung kommt der Standard-Zeitplan, nach dem die Hauptrennen der Superbike-WM am Samstag und Sonntag jeweils um 15:30 Uhr den Abschluss bilden. Die ersten wichtigen Sessions finden bereits am Freitagnachmittag mit den Qualifyings von Supersport und Sportbike statt.
Übrigens: Als Titelsponsor tritt die Motorradmesse EICMA auf, mit der der Cremona Circuit eine enge Kooperation eingegangen ist.
Freitag
25. September
Beginn
Dauer
Serie
Session
09:00
25
R3-World-Cup
Freies Training
09:40
25
SPB-WM
Freies Training
10:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
40
SSP-WM
Freies Training
13:15
25
R3-World-Cup
Superpole
14:10
25
SPB-WM
Superpole
15:00
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
40
SSP-WM
Superpole
Samstag
26. September
Beginn
Dauer
Serie
Session
09:00
10
SPB-WM
Warm up
09:20
10
SSP-WM
Warm up
09:40
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:20
11 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 1
11:15
15
SBK-WM
Superpole
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
14:00
20 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
27. September
Beginn
Dauer
Serie
Session
09:00
10
SPB-WM
Warm up
09:20
10
SBK-WM
Warm up
09:40
10
SSP-WM
Warm up
10:10
11 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 2
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
12:40
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
20 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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