Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Superbike-WM 2026 in Estoril: Wenig Action am vorletzten Rennwochenende

Das vorletzte Rennwochenende der Superbike-WM 2026 hat einen besonderen, einen sehr kurzen Zeitplan. Wann was auf Circuito de Estoril passiert.

Superbike WM

Der Circuito do Estoril ist Schauplatz des elften Superbike-Meetings 2026
Der Circuito do Estoril ist Schauplatz des elften Superbike-Meetings 2026
Foto: Gold & Goose
Der Circuito do Estoril ist Schauplatz des elften Superbike-Meetings 2026
© Gold & Goose

Werbung

TV-Programm

Werbung

Superbike-Fans kennen das: Beim Saisonauftakt in Übersee gehen nur die Top-Kategorie und die Supersport-WM an den Start, an Rennwochenenden in Europa flankieren die Rahmenserien Sportbike und/oder WorldWCR das Programm. Mitunter finden auch nationale Serien oder der R3-World-Cup im Rahmen der Weltmeisterschaft statt.

Werbung

Werbung

Der Zeitplan vom elften Event ist daher sehr ungewöhnlich, denn er umfasst mit den Kategorien Superbike und Supersport nur zwei WM‑Serien. Einzig der Yamaha-Cup wird zusätzlich veranstaltet, für den das Wochenende auf dem Circuit do Estoril das Saisonfinale darstellt.

Die Anfangszeiten der wichtigsten Session entsprechen dem im Reglement festgeschriebenen Master-Zeitplan. Die Superpole der Supersport-Klasse findet bereits am Freitag um 16 Uhr statt, die der Superbike-Kategorie am Samstag um 11:15 Uhr.

Am Samstag und Sonntag finden jeweils um 14:00 und 15:30 Uhr die Hauptrennen von SSP und SBK statt. Das spannende Superpole-Race am Sonntagvormittag um 11:10 Uhr.

Werbung

Werbung

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Estoril

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:40

10:05

25

R3 Cup

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

12:15

12:40

25

WorldWCR

Freies Training

14:15

14:40

25

R3 Cup

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:20

09:30

10

SSP-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

13:00

10 Rd.

R3 Cup

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

10 Rd.

R3 Cup

Rennen 2

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

602

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

469

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

269

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

226

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

219

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

193

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

184

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

145

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

140

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

125

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM