Superbike-WM 2026 in Donington Park: Drei Weltmeisterschaften und ein Cup
Nach einer Pause von einem Monat steht am kommenden Wochenende das Meeting in Donington Park an. Eine Weltmeisterschaft fehlt auf der Rennstrecke, auf der die Superbike-WM ihren Ursprung hat.
Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM in ihrer heutigen Form. 1988 fand auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire das erste Rennen überhaupt statt. Als erster Sieger schrieb sich Davide Tardozzi mit einer Bimota.
Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft vom 12. bis 14. Juli nach Donington zurückkehrt, sind vier Wochen seit dem Meeting auf dem Misano World Circuit vergangen – die eigentliche Sommerpause folgt jedoch unmittelbar nach dem achten Rennwochenende, und sie ist mit acht Wochen doppelt so lang! Für die Teams und Fahrer der neuen Sportbike-WM sind es sogar drei Monate, denn die Nachfolgeserie der abgeschafften 300er-WM fehlt in Donington.
Am Start stehen neben der Superbike- und der Supersport-Kategorie die Frauen-Weltmeisterschaft WorldWCR sowie der R3-WorldCup. An Action wird es auf der 4023 Meter langen Piste also nicht mangeln.
Der Ablauf entspricht weitgehend dem Master-Zeitplan, zumindest was die wichtigen Sessions betrifft. Die Hauptrennen der Superbike-WM bilden am Samstag und Sonntag um 15:30 Uhr den Abschluss – allerdings ist eine Zeitverschiebung von einer Stunde zu berücksichtigen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen die Läufe um 16:30 Uhr.
Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Donington Park
Freitag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
25
R3-Cup
Freies Training
09:40
10:40
25
WorldWCR
Freies Training
10:20
11:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:20
40
SSP-WM
Freies Training
13:00
14:00
25
R3-Cup
Superpole
14:10
15:10
25
WorldWCR
Superpole
15:00
16:00
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
17:00
40
SSP-WM
Superpole
Samstag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
09:40
10:40
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:20
11:20
10 Rd.
R3-Cup
Rennen 1
11:15
12:15
15
SBK-WM
Superpole
13:00
14:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
14:00
15:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
16:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
16:45
17:45
Sonntag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
10:20
10
SBK-WM
Warm Up
09:40
10:40
10
SSP-WM
Warm Up
10:10
11:10
10 Rd.
R3-Cup
Rennen 2
11:10
12:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
14:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
14:00
15:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
16:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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