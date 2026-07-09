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Superbike-WM 2026 in Donington: Was wann passiert und wo man es sehen kann

Donington Park ist die Wiege der heutigen Superbike-WM und ist Rennsport-Tradition pur. Was man wann und wo im TV und via Streaming sehen kann.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die Superbike-WM gastiert am Wochenende in Donington Park
Die Superbike-WM gastiert am Wochenende in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM gastiert am Wochenende in Donington Park
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung, denn Eurosport zog nach 27 Jahren den Stecker.

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Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite.

Parallel zum Meeting in Donington Park gastiert jedoch die MotoGP auf dem Sachsenring. Durch die Zeitverschiebung um eine Stunde gibt es zumindest mit den Hauptrennen der Superbike-Kategorie jedoch keinen Konflikt. Im Servus-Livestream werden am Freitag um 11:15 Uhr und 15:10 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Livestreams um 10:35 Uhr und 12:05 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Live-Übertragung um 15:40 Uhr und am Sonntag um 15:35 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

TV-Programm

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Videopass für die restliche Saison ist für 34,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Donington Park

Freitag

Ortszeit

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:00

10:00

25 min

R3-Cup

Freies Training

09:40

10:40

25

WorldWCR

Freies Training

10:20

11:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:20

40

SSP-WM

Freies Training

13:00

14:00

25

R3-Cup

Superpole

14:10

15:10

25

WorldWCR

Superpole

15:00

16:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

17:00

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

Ortszeit

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:00

10:00

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:20

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

09:40

10:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

11:20

10 Rd.

R3-Cup

Rennen 1

11:15

12:15

15 min

SBK-WM

Superpole

13:00

14:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

14:00

15:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

16:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

16:45

17:45

Sonntag

Ortszeit

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:00

10:00

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:20

10:20

10

SBK-WM

Warm Up

09:40

10:40

10

SSP-WM

Warm Up

10:10

11:10

10 Rd.

R3-Cup

Rennen 2

11:10

12:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

14:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

14:00

15:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

16:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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