Superbike-WM 2026 in Donington: Was wann passiert und wo man es sehen kann

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Donington Park ist die Wiege der heutigen Superbike-WM und ist Rennsport-Tradition pur. Was man wann und wo im TV und via Streaming sehen kann.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung, denn Eurosport zog nach 27 Jahren den Stecker.
Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite.
Parallel zum Meeting in Donington Park gastiert jedoch die MotoGP auf dem Sachsenring. Durch die Zeitverschiebung um eine Stunde gibt es zumindest mit den Hauptrennen der Superbike-Kategorie jedoch keinen Konflikt. Im Servus-Livestream werden am Freitag um
In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Live-Übertragung um 15:40 Uhr und am Sonntag um 15:35 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen als Wiederholung gezeigt.
Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.
Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com.
Freitag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
25 min
R3-Cup
Freies Training
09:40
10:40
25
WorldWCR
Freies Training
10:20
11:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:20
40
SSP-WM
Freies Training
13:00
14:00
25
R3-Cup
Superpole
14:10
15:10
25
WorldWCR
Superpole
15:00
16:00
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
17:00
40
SSP-WM
Superpole
Samstag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
10 min
WorldWCR
Warm Up
09:20
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
09:40
10:40
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:20
11:20
10 Rd.
R3-Cup
Rennen 1
11:15
12:15
15 min
SBK-WM
Superpole
13:00
14:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
14:00
15:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
16:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
16:45
17:45
Sonntag
Ortszeit
MEZ
Dauer
Serie
Session
09:00
10:00
10 min
WorldWCR
Warm Up
09:20
10:20
10
SBK-WM
Warm Up
09:40
10:40
10
SSP-WM
Warm Up
10:10
11:10
10 Rd.
R3-Cup
Rennen 2
11:10
12:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
14:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
14:00
15:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
16:30
23 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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