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SBK-WM 2026 in Misano: Ab 12 Uhr starten die ersten Rennen aller Klassen

Das Meeting auf dem Misano World Circuit ist ein Klassiker der Superbike-WM. Der erste Lauf der WorldWCR 2026 um 12 Uhr ist der Auftakt eines spannenden Renntages. Wo es bewegte Bilder gibt.

Superbike WM

Der Misano World CircuitDer Misano World Circuit
Der Misano World Circuit
Foto: F.Glänzel
Der Misano World Circuit
© F.Glänzel

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TV-Programm

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Misano beginnen am Samstag und Sonntag die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien um 9:35 Uhr und 10:45 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV um 14:40 Uhr, am Sonntag um 13:10 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.

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Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass für die restliche Saison für 34,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

TV-Programm

Das ist der Zeitplan der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

16:45

10 Rd.

Ducati-Academy

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:00

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

11:50

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

12:45

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

15:15

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

16:20

10 Rd.

Ducati-Academy

Rennen 2

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Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

1:32,235

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+0,166

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

24

+0,576

04

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+0,669

05

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+0,768

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

17

+0,779

07

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+0,867

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+1,020

09

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

20

+1,093

10

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

+1,196

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