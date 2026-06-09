Superbike-WM 2026 in Misano: Vier Weltmeisterschaften und ein Ducati-Cup

Der Kalender der Superbike- und Supersport-WM 2026 umfasst zwölf Meetings, an acht Wochenenden findet die neue Sportbike-Serie statt und bei sechs Events ist zusätzlich die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – dabei.

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Nach dem Meeting im MotorLand Aragón (29. bis 31. Mai) haben alle vier Weltmeisterschaften Saisonhalbzeit, wobei die Frauen vorbehaltene Serie in Most und Aragón pausierte. Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft vom 12. bis 14. Juni auf dem Misano World Circuit gastiert, sind zum dritten Mal in diesem Jahr alle vier Kategorien dabei.

Zusätzlich ergänzt der ‹V2 Future Champ Ducati Academy› den Zeitplan. Dieser Markenpokal wird von der Firma des Ducati-Testfahrers Michele Pirro organisiert. Bekanntester Fahrer dieses mit der V2 Panigale ausgefahrenen Marken-Cups ist Kevin Sabatucci, der zwischen 2018 und 2025 die Supersport-WM 300 bestritt.

Mit fünf Serien ist der Zeitplan eng getaktet, wobei der Master-Zeitplan der Superbike-WM weitgehend eingehalten wird. Wegen der Formel 1 in Barcelona wurde jedoch der zweite Lauf der Top-Kategorie von 15:30 Uhr auf 14 Uhr vorgezogen. Dadurch wird eine Kollision bei der TV-Übertragung mit dem Rennen der Königsklasse auf vier Rädern vermieden.

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Das ist der Zeitplan der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli

Freitag Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:25 25 min WorldWCR Freies Training 09:40 10:05 25 SPB-WM Freies Training 10:20 11:05 45 SBK-WM Freies Training 1 11:20 12:00 40 SSP-WM Freies Training 12:15 12:35 20 Ducati-Academy Freies Training 13:30 13:55 25 WorldWCR Superpole 14:10 14:35 25 SPB-WM Superpole 15:00 15:45 45 SBK-WM Freies Training 2 16:00 16:40 40 SSP-WM Superpole 16:55 17:20 25 Ducati-Academy Qualifying Samstag Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:10 10 min WorldWCR Warm Up 09:20 09:30 10 SPB-WM Warm Up 09:40 10:00 20 SBK-WM Freies Training 3 10:10 10:20 10 SSP-WM Warm Up 11:15 11:30 15 SBK-WM Superpole 12:00 12 Rd. WorldWCR Rennen 1 13:00 12 Rd. SPB-WM Rennen 1 14:00 18 Rd. SSP-WM Rennen 1 15:30 21 Rd. SBK-WM Rennen 1 16:45 10 Rd. Ducati-Academy Rennen 1 Sonntag Beginn Ende Dauer Serie Session 08:55 09:05 10 min WorldWCR Warm Up 09:15 09:25 10 SBK-WM Warm Up 09:35 09:45 10 SPB-WM Warm Up 09:55 10:05 10 SSP-WM Warm Up 11:00 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race 11:50 12 Rd. WorldWCR Rennen 2 12:45 12 Rd. SPB-WM Rennen 2 14:00 21 Rd. SBK-WM Rennen 2 15:15 18 Rd. SSP-WM Rennen 2 16:20 10 Rd. Ducati-Academy Rennen 2