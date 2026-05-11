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Superbike-WM 2026 in Most: Ein Ticket, viel Action

Ob ein Spaziergang auf der Rennstrecke, der Gang durch das Fahrerlager oder ein beliebiger Sitzplatz auf einer beliebigen Tribüne – beim Superbike-Meeting in Most ist im Ticketpreis vieles inklusive.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Für Fans ist das Superbike-Meeting in Most ein Erlebnis
Für Fans ist das Superbike-Meeting in Most ein Erlebnis
Foto: Gold & Goose
Für Fans ist das Superbike-Meeting in Most ein Erlebnis
© Gold & Goose

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Das Autodrom Most debütierte 2021 im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft; der aktuelle Vertrag läuft bis einschließlich 2030. Seit dem Wegfall des Lausitzrings aus dem Kalender ist die tschechische Piste durch die Nähe zur deutschen Grenze für Fans aus Sachsen und Bayern die nächstgelegene Superbike-Piste. Mit dem gesetzlichen Feiertag ‹Christi Himmelfahrt› bietet sich ein langes Wochenende zum Besuch des fünften Saisonmeetings an.

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Tickets für das bevorstehende Rennwochenende sind noch verfügbar; für alle drei Tage sind 123 Euro fällig, wobei das Programm für Besucher vor Ort bereits am Donnerstag beginnt: Am 14. Mai öffnet die Rennstrecke ihre Pforten für Fans ohne Motoren. Jeder Inhaber einer Eintrittskarte kann die 4212 Meter lange Piste zu Fuß erkunden und eine neue Perspektive erleben.

Typisch für die Superbike-Weltmeisterschaften ist das offene Fahrerlager mit der beliebten Paddock-Show. Nach der Superpole und den Rennen ist die Victory-Lane ebenfalls besuchbar, woran sich das Parc fermé anschließt. Normalerweise sehr separiert, befindet sich dieses in der seriennahen Weltmeisterschaft mitten im Fahrerlager, sodass die Fans die Emotionen der Fahrer unmittelbar nach dem Rennen miterleben können. Freude, Erschöpfung, Interviews, erste Reaktionen der Teams – genau die Momente, die im Fernsehen oft nur angedeutet werden. Auch das Podium befindet sich im Fahrerlager und ist für die Fans zugänglich, sodass die Siegerfeierlichkeiten keine distanzierte Zeremonie, sondern ein gemeinsames Erlebnis sind.

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Wer noch näher herankommen möchte, kann am Pitwalk teilnehmen. Dabei können Fans durch die Boxengasse spazieren, Teams und Motorräder aus einer anderen Perspektive sehen und einen Bereich betreten, der normalerweise Mechanikern, Fahrern und dem Meisterschaftspersonal vorbehalten ist. Das Programm umfasst außerdem weitere Aktivitäten wie eine Fanzone, technische Vorführungen und die Möglichkeit, das Renngeschehen von ungewöhnlichen Orten rund um die Rennstrecke aus zu verfolgen.

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Übrigens: Für Kinder unter 15 Jahren ist der Eintritt kostenlos! Tickets können über die Website der Rennstrecke gebucht werden.

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