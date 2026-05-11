Superbike-WM 2026 in Most: Neue Konstellation, abweichender Zeitplan

Wie im vergangenen Jahr findet das Meeting der Superbike-WM 2026 auf dem Autodrom Most Mitte Mai statt (15. bis 17. Mai). Es ist bereits die sechste Veranstaltung der seriennahen Weltmeisterschaft auf der tschechischen Rennstrecke, die seit Kurzem einen neuen Eigentümer hat. Die Piste wurde auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky erbaut.

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Wie in Assen reisen traditionell auch viele deutschsprachige Superbike-Fans nach Most. Durch die Nähe zur Grenze zu Sachsen ist die tschechische Piste gut erreichbar. Während die Frauen-WM bis Misano Mitte Juni pausiert, sind neben der Superbike-WM die Supersport- und die neue Sportbike-Kategorie am Start – diese Konstellation gab es noch nie.

Vom Master-Zeitplan wird mehrfach abgewichen. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Freitag in der Superpole der Supersport-WM um 13:55 Uhr. Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM finden am Samstag und Sonntag um 14 Uhr und 15:30 Uhr statt.

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most

Freitag Beginn Ende Dauer Serie Session 09:40 10:05 40 SSP-WM Freies Training 10:35 11:20 45 SBK-WM Freies Training 1 11:35 12:00 25 SPB-WM Freies Training 13:55 14:35 40 SSP-WM Superpole 14:10 14:35 25 WorldWCR Superpole 15:00 15:45 45 SBK-WM Freies Training 2 16:00 16:40 25 SPB-WM Superpole Samstag Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:10 10 SSP-WM Warm up 09:20 09:30 10 SPB-WM Warm up 09:40 10:00 20 SBK-WM Freies Training 3 11:15 11:30 15 SBK-WM Superpole 12:30 19 Rd. SSP-WM Rennen 1 14:00 22 Rd. SBK-WM Rennen 1 15:15 12 Rd. SPB-WM Rennen 1 Sonntag Beginn Ende Dauer Serie Session 09:15 09:25 10 SBK-WM Warm up 09:35 09:45 10 SPB-WM Warm up 09:55 10:05 10 SSP-WM Warm up 11:10 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race 13:00 12 Rd. SPB-WM Rennen 2 14:00 19 Rd. SSP-WM Rennen 2 15:30 22 Rd. SBK-WM Rennen 2

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