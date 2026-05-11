Superbike-WM 2026 in Most: Neue Konstellation, abweichender Zeitplan
Der Superbike-Event im tschechischen Most ist für Fans aus Deutschland und Österreich gut erreichbar. Die Zusammensetzung der teilnehmenden Serien gab es noch nie und der Zeitplan ist ungewohnt.
Wie im vergangenen Jahr findet das Meeting der Superbike-WM 2026 auf dem Autodrom Most Mitte Mai statt (15. bis 17. Mai). Es ist bereits die sechste Veranstaltung der seriennahen Weltmeisterschaft auf der tschechischen Rennstrecke, die seit Kurzem einen neuen Eigentümer hat. Die Piste wurde auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky erbaut.
Wie in Assen reisen traditionell auch viele deutschsprachige Superbike-Fans nach Most. Durch die Nähe zur Grenze zu Sachsen ist die tschechische Piste gut erreichbar. Während die Frauen-WM bis Misano Mitte Juni pausiert, sind neben der Superbike-WM die Supersport- und die neue Sportbike-Kategorie am Start – diese Konstellation gab es noch nie.
Vom Master-Zeitplan wird mehrfach abgewichen. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Freitag in der Superpole der Supersport-WM um 13:55 Uhr. Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM finden am Samstag und Sonntag um 14 Uhr und 15:30 Uhr statt.
Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most
Freitag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:40
10:05
40
SSP-WM
Freies Training
10:35
11:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:35
12:00
25
SPB-WM
Freies Training
13:55
14:35
40
SSP-WM
Superpole
14:10
14:35
25
WorldWCR
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
25
SPB-WM
Superpole
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
SSP-WM
Warm up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
12:30
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
14:00
22 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
15:15
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm up
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
22 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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