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Superbike-WM 2026 in Most: Neue Konstellation, abweichender Zeitplan

Der Superbike-Event im tschechischen Most ist für Fans aus Deutschland und Österreich gut erreichbar. Die Zusammensetzung der teilnehmenden Serien gab es noch nie und der Zeitplan ist ungewohnt.

Superbike WM

Das Autodrom Most erwartet die Superbike-WM 2026
Das Autodrom Most erwartet die Superbike-WM 2026
Foto: Gold & Goose
Das Autodrom Most erwartet die Superbike-WM 2026
© Gold & Goose

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Wie im vergangenen Jahr findet das Meeting der Superbike-WM 2026 auf dem Autodrom Most Mitte Mai statt (15. bis 17. Mai). Es ist bereits die sechste Veranstaltung der seriennahen Weltmeisterschaft auf der tschechischen Rennstrecke, die seit Kurzem einen neuen Eigentümer hat. Die Piste wurde auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky erbaut.

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Wie in Assen reisen traditionell auch viele deutschsprachige Superbike-Fans nach Most. Durch die Nähe zur Grenze zu Sachsen ist die tschechische Piste gut erreichbar. Während die Frauen-WM bis Misano Mitte Juni pausiert, sind neben der Superbike-WM die Supersport- und die neue Sportbike-Kategorie am Start – diese Konstellation gab es noch nie.

Vom Master-Zeitplan wird mehrfach abgewichen. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Freitag in der Superpole der Supersport-WM um 13:55 Uhr. Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM finden am Samstag und Sonntag um 14 Uhr und 15:30 Uhr statt.

Empfehlungen

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:40

10:05

40

SSP-WM

Freies Training

10:35

11:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:35

12:00

25

SPB-WM

Freies Training

13:55

14:35

40

SSP-WM

Superpole

14:10

14:35

25

WorldWCR

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

25

SPB-WM

Superpole

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

SSP-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:30

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

14:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

15:15

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Team

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

248

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

166

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

99

4

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

82

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

82

7

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

8

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

78

9

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

67

10

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

53

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    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
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    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
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    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
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