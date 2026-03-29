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Superbike-WM 2026 in Portimão: Was es am Sonntag live zu sehen gibt

Das Meeting in Portimão ist ein Highlight im Kalender der Superbike-WM. Nach einem spannenden Samstag stehen am letzten Renntag noch fünf Entscheidungen an. Wie man das Spektakel live verfolgen kann.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

SBK-WM in Portimao: Was es am Sonntag live zu sehen gibt
SBK-WM in Portimao: Was es am Sonntag live zu sehen gibt
Foto: Gold & Goose
SBK-WM in Portimao: Was es am Sonntag live zu sehen gibt
© Gold & Goose

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Nach 27 Jahren verabschiedete sich Eurosport von der seriennahen Weltmeisterschaft und wird 2026 weder linear noch digital von der Superbike-WM berichten. Im deutschsprachigen Raum gibt es aber weiterhin zwei Alternativen.

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Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Portimão beginnt die durchgehende Übertragung um 11:40 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Das Superpole-Race wird vor dem zweiten Hauptrennen als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

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Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Portimão liegt in der westeuropäischen Zeitzone und ist daher eine Stunde hinter Mitteleuropa.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Portimao (Ortszeit)

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

WorldWCR

Rennen 2

13:00

SPB-WM

Rennen 2

14:00

SSP-WM

Rennen 2

15:30

SBK-WM

Rennen 2

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

04

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

06

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

10

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

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    Phillip Island/Australien

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