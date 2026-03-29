Superbike-WM 2026 in Portimão: Was es am Sonntag live zu sehen gibt
Das Meeting in Portimão ist ein Highlight im Kalender der Superbike-WM. Nach einem spannenden Samstag stehen am letzten Renntag noch fünf Entscheidungen an. Wie man das Spektakel live verfolgen kann.
Nach 27 Jahren verabschiedete sich Eurosport von der seriennahen Weltmeisterschaft und wird 2026 weder linear noch digital von der Superbike-WM berichten. Im deutschsprachigen Raum gibt es aber weiterhin zwei Alternativen.
Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Portimão beginnt die durchgehende Übertragung um 11:40 Uhr.
In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Das Superpole-Race wird vor dem zweiten Hauptrennen als Wiederholung gezeigt.
Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.
Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.
Portimão liegt in der westeuropäischen Zeitzone und ist daher eine Stunde hinter Mitteleuropa.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Portimao (Ortszeit)
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
08:55
09:05
10
WorldWCR
Warm Up
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm Up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm Up
11:10
SBK-WM
Superpole-Race
12:00
WorldWCR
Rennen 2
13:00
SPB-WM
Rennen 2
14:00
SSP-WM
Rennen 2
15:30
SBK-WM
Rennen 2
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand