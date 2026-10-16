Fast am Ziel: Ducati-Privatier Yari Montella hat WM-Rang 3 fest eingeplant

Unter normalen Umständen ist Yari Montella der dritte WM-Rang nicht mehr zu nehmen. Der Ducati-Privatier im Team Barni Racing hat 53 Punkte Vorsprung auf Bimota-Werkspilot Alex Lowes. Selbst wenn der Engländer in allen drei Rennen Dritter werden würde und Montella in jedem Rennen stürzt, könnte er den Italiener nicht mehr überholen.

Werbung

Werbung

Vor diesem Hintergrund hat der 26-Jährige beim Saisonfinale der Superbike-WM 2026 wenig Druck, performen zu müssen – eine ungewohnte Situation für den aus Oliveto Citra stammenden Montella.

«Wir denken hier nicht an Punkte, die Situation in der Meisterschaft und solche Dinge, sondern fokussieren uns auf das Fahren und die Pace – das macht es leichter», sagte der Ducati-Pilot am Freitagnachmittag. «Im Grunde haben wir alles unter Kontrolle und mein Hauptaugenmerk liegt darauf, das letzte Rennwochenende der Saison zu genießen. Das Jahr war hervorragend und wir können sehr stolz darauf sein, was wir gemeinsam erreicht haben. Wenn ich auf der Strecke alles gebe, ist das auch eine Art, meinem Team Danke zu sagen. Nicht mehr auf Punkte, die Startplatzierung oder die Lowes-Brüder achten zu müssen, ist für uns etwas Besonderes.»

Montella war im ersten Training auf dem Circuito de Jerez mit Vierter und in der zweiten Session Sechster. In der kombinierten Zeitenliste liegt Montella nur 0,366 sec hinter der Tagesbestzeit von Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) zurück. Der Barni-Pilot ist zufrieden mit dem Erreichten.

Werbung

Werbung

«Wir haben uns am Freitag nur auf unsere Pace konzentriert und haben auch die Arbeit mit der Suter-Schwinge fortgesetzt. Es war wirklich ein guter Tag. Lasst uns Spaß haben», scherzte der WM-Dritte.