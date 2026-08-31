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Superbike-Restart in Magny-Cours: Drei Weltmeisterschaften und ein Cup

Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2026 in Magny-Cours. Neben drei Weltmeisterschaften wurde ein World-Cup in den Zeitplan gepresst. Der Zeitplan wurde wegen der Formel 1 angepasst.

Superbike WM

Die Superbike-WM 2026 gastiert in Magny-Cours
Die Superbike-WM 2026 gastiert in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM 2026 gastiert in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Das neunte Meeting der Superbike-WM 2026 findet auf der Traditionsrennstrecke in Magny-Cours statt – endlich, nach fast zwei Monaten Sommerpause. Der Circuit de Nevers zählt zu den bestbesuchten Schauplätzen der seriennahen Weltmeisterschaft und ist seit 2003 ununterbrochen im Kalender. Der Termin Anfang September ist seit 2021 üblich, um den herbstlichen Wetterkapriolen aus dem Weg zu gehen.

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In diesem Jahr sind neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM auch die neue Sportbike-Serie am Start. Im Rahmenprogramm wird außerdem das vierte Saisonmeeting des R3-World-Cups veranstaltet.

Weil am selben Wochenende die Formel 1 in Monza gastiert, wird vom Standard-Zeitplan leicht abgewichen. Bildet normalerweise die Hauptrennen der Superbike-Kategorie am Samstag und Sonntag den krönenden Abschluss. In Frankreich wird dies aber nur am Samstag der Fall sein. Am letzten Renntag rückt die Sportbike-Serie ans Ende der Veranstaltung, während die Superbike-WM bereits um 14 Uhr den zweiten Lauf absolvieren.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours

Freitag

4. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

25 min

R3-World-Cup

Freies Training

09:40

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

40

SSP-WM

Freies Training

13:15

25

R3-World-Cup

Superpole

14:10

25

SPB-WM

Superpole

15:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

40

SSP-WM

Superpole

Samstag,

5. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10 min

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SSP-WM

Warm up

09:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

15 min

SBK-WM

Superpole

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

6. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10 min

SSP-WM

Warm up

09:20

10

SBK-WM

Warm up

09:40

10

SPB-WM

Warm up

10:10

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:40

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

14:00

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

15:15

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

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2

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358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

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BARNI Spark Racing Team

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