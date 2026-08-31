Superbike-Restart in Magny-Cours: Drei Weltmeisterschaften und ein Cup
Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2026 in Magny-Cours. Neben drei Weltmeisterschaften wurde ein World-Cup in den Zeitplan gepresst. Der Zeitplan wurde wegen der Formel 1 angepasst.
Das neunte Meeting der Superbike-WM 2026 findet auf der Traditionsrennstrecke in Magny-Cours statt – endlich, nach fast zwei Monaten Sommerpause. Der Circuit de Nevers zählt zu den bestbesuchten Schauplätzen der seriennahen Weltmeisterschaft und ist seit 2003 ununterbrochen im Kalender. Der Termin Anfang September ist seit 2021 üblich, um den herbstlichen Wetterkapriolen aus dem Weg zu gehen.
In diesem Jahr sind neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM auch die neue Sportbike-Serie am Start. Im Rahmenprogramm wird außerdem das vierte Saisonmeeting des R3-World-Cups veranstaltet.
Weil am selben Wochenende die Formel 1 in Monza gastiert, wird vom Standard-Zeitplan leicht abgewichen. Bildet normalerweise die Hauptrennen der Superbike-Kategorie am Samstag und Sonntag den krönenden Abschluss. In Frankreich wird dies aber nur am Samstag der Fall sein. Am letzten Renntag rückt die Sportbike-Serie ans Ende der Veranstaltung, während die Superbike-WM bereits um 14 Uhr den zweiten Lauf absolvieren.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours
Freitag
4. September
Beginn
Dauer
Serie
Session
09:00
25 min
R3-World-Cup
Freies Training
09:40
25
SPB-WM
Freies Training
10:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
40
SSP-WM
Freies Training
13:15
25
R3-World-Cup
Superpole
14:10
25
SPB-WM
Superpole
15:00
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
40
SSP-WM
Superpole
Samstag,
5. September
Beginn
Dauer
Serie
Session
09:00
10 min
SPB-WM
Warm up
09:20
10
SSP-WM
Warm up
09:40
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:20
9 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 1
11:15
15 min
SBK-WM
Superpole
13:00
11 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
14:00
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
6. September
Beginn
Dauer
Serie
Session
09:00
10 min
SSP-WM
Warm up
09:20
10
SBK-WM
Warm up
09:40
10
SPB-WM
Warm up
10:10
9 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 2
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
12:40
19 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
14:00
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
15:15
11 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
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