Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Rookie Alberto Surra legte sich mit Oliveira und Bautista an – und gewann!

Am vorletzten Rennwochenende der Superbike-WM 2026 wuchs Ducati-Privatier Alberto Surra über sich hinaus. Der Rookie bezwang in Estoril im Sprint Miguel Oliveira und im zweiten Lauf Álvaro Bautista.

Superbike WM

Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri hat einen guten Riecher für neue Superbike-Talente. Denn so kampfstark, wie sich Alberto Surra beim Superbike-Meeting auf dem Circuito do Estoril gegen die Routiniers Miguel Oliveira (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) präsentiert, ist der Rookie für die Zukunft ein ganz heißes Eisen.

Werbung

Werbung

Surra stieg bereits am Samstag im ersten Hauptrennen als Dritter auf das Podium und bestätigte sein Niveau mit zwei weiteren dritten Plätzen am Sonntag. Im Superpole-Race setzte er sich nach einem rundenlangen Schlagabtausch gegen den BMW-Werkspiloten durch. Noch beeindruckender, wie sich der erst 22-Jährige im zweiten Lauf ein sehenswertes Duell mit dem gut aufgelegten Spanier lieferte, der fünf Runden vor dem Ende unter Druck von Surra stehend stürzte.

«Mein bisher bestes Wochenende – und auch für mein Team», strahlte Surra über das gesamte Gesicht. «Im Superpole-Race war Oliveira wirklich sehr gut und schnell unterwegs. Ducati und mein Team haben aber noch eine Verbesserung an  der Elektronik gefunden und ich konnte ihn in der letzten Runde doch noch überholen. Im zweiten Lauf war ich eigentlich nicht Dritter – aber Álvaro stürzte vor mir und ich erbte das Podium, was mich natürlich freute. Wobei ich ihn wahrscheinlich ohnehin geschnappt hätte, weil mein Hinterreifen noch sehr viel Grip hatte. Vorher hatten wir uns schon gegenseitig überholt und ich konnte sehen, dass er nur noch wenig Grip hatte.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen in Estoril
Willkommen in Estoril
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
Lecuona, Bulega, Surra
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Estoril
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Surra ist 22 Jahre alt und ein Superbike-Rookie. Seine Gegner sind etablierte Top-Piloten mit MotoGP‑Erfahrung. Oliveira ist neun Jahre älter und ein fünffacher MotoGP-Sieger und Bautista ein zweifacher Superbike-Weltmeister und 63-facher Sieger!

TV-Programm

«Das ist großartig», weiß der Motocorsa-Pilot. «Insbesondere, dass ich mit Álvaro kämpfen kann, macht mich stolz – für mich ist er einer der besten Fahrer in der Superbike-WM und auch MotoGP und sein Fahrstil ist fantastisch.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Superpole

  9. 3. Training

  10. 2. Training

  11. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

1:34,713

20

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

31

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

1:36,055

7

10

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

21

+31,992

1:36,129

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM