Rookie Alberto Surra legte sich mit Oliveira und Bautista an – und gewann!

Supersport-WM • Neu
Philipp Öttl (Ducati): «Für einen Podestplatz muss jede Runde perfekt sein»
Am vorletzten Rennwochenende der Superbike-WM 2026 wuchs Ducati-Privatier Alberto Surra über sich hinaus. Der Rookie bezwang in Estoril im Sprint Miguel Oliveira und im zweiten Lauf Álvaro Bautista.
Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri hat einen guten Riecher für neue Superbike-Talente. Denn so kampfstark, wie sich Alberto Surra beim Superbike-Meeting auf dem Circuito do Estoril gegen die Routiniers Miguel Oliveira (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) präsentiert, ist der Rookie für die Zukunft ein ganz heißes Eisen.
Surra stieg bereits am Samstag im ersten Hauptrennen als Dritter auf das Podium und bestätigte sein Niveau mit zwei weiteren dritten Plätzen am Sonntag. Im Superpole-Race setzte er sich nach einem rundenlangen Schlagabtausch gegen den BMW-Werkspiloten durch. Noch beeindruckender, wie sich der erst 22-Jährige im zweiten Lauf ein sehenswertes Duell mit dem gut aufgelegten Spanier lieferte, der fünf Runden vor dem Ende unter Druck von Surra stehend stürzte.
«Mein bisher bestes Wochenende – und auch für mein Team», strahlte Surra über das gesamte Gesicht. «Im Superpole-Race war Oliveira wirklich sehr gut und schnell unterwegs. Ducati und mein Team haben aber noch eine Verbesserung an der Elektronik gefunden und ich konnte ihn in der letzten Runde doch noch überholen. Im zweiten Lauf war ich eigentlich nicht Dritter – aber Álvaro stürzte vor mir und ich erbte das Podium, was mich natürlich freute. Wobei ich ihn wahrscheinlich ohnehin geschnappt hätte, weil mein Hinterreifen noch sehr viel Grip hatte. Vorher hatten wir uns schon gegenseitig überholt und ich konnte sehen, dass er nur noch wenig Grip hatte.»
Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Surra ist 22 Jahre alt und ein Superbike-Rookie. Seine Gegner sind etablierte Top-Piloten mit MotoGP‑Erfahrung. Oliveira ist neun Jahre älter und ein fünffacher MotoGP-Sieger und Bautista ein zweifacher Superbike-Weltmeister und 63-facher Sieger!
«Das ist großartig», weiß der Motocorsa-Pilot. «Insbesondere, dass ich mit Álvaro kämpfen kann, macht mich stolz – für mich ist er einer der besten Fahrer in der Superbike-WM und auch MotoGP und sein Fahrstil ist fantastisch.»
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.