Superbike-WM boomt: Rekorde beim Ticketverkauf, Portimão schlägt Misano

Zwölf Meetings absolvierte die Superbike-WM 2026 in neun Ländern und obwohl der Kampf um Siege eher eintönig verlief, ließ der Zuspruch der Fans nicht nach – sogar im Gegenteil. Insgesamt 569.619 Fans kamen an die Rennstrecke, was laut Promoter Liberty (vormals Dorna) ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

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Bei diesem Vergleich wurde der Balaton Park Circuit herausgenommen, weil keine Ticketverkäufe für dieses Jahr gemeldet wurden. Regelmäßige Leser von SPEEEDWEEK.com wissen: Nach nur zwei Events flog die neue Piste in Ungarn bereits wieder aus dem Kalender.

Zum Zuwachs hat vor allem Portugal beigetragen, denn allein Portimão verzeichnete ein unglaubliches Plus von 28.000 Fans, immerhin 2000 mehr waren es in Estoril. Erklären lässt sich das mit dem Wechsel von Miguel Oliveira von der MotoGP ins Superbike-Werksteam ROKiT BMW, der seine Landsleute mobilisierte und an die Rennstrecke brachte. Mit 82.132 Zuschauern war Portimão das mit Abstand bestbesuchte Meeting des Jahres.

Ebenfalls mit leichtem Zuwachs der Misano World Circuit. Das Event an der Adria zählt seit Jahren zu den Zuschauermagneten. 2026 waren es mit 76.170 zwar nur 110 mehr als 2025, aber über 10.000 mehr als vor zehn Jahren! 45.977 Fans markierten für Cremona einen Rekord, wobei die Superbike-Piste im Dreieck der Städte Mantua, Parma und Cremona erst seit 2024 im Kalender steht. Die Kulisse für den Gewinn der Meisterschaft durch Ducati-Star Nicolò Bulega war zumindest perfekt.

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Zuschauer der Superbike-WM 2026

Phillip Island, Australien: 47.532 Portimao, Portugal: 82.132 Assen, Niederlande: 57.494 Balaton, Ungarn: keine Angabe Most, Spanien: 53.952 Aragon, Spanien: 28.387 Misano, Italien: 76.170 Donington Park, England: 50.881 Magny-Cours, Frankreich: 50.013 Cremona, Italien: 45.977 Estoril, Portugal: 36.257 Jerez, Spanien: 40.824