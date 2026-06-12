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Ab 2027: Carbon-Keramik-Bremsen halten Einzug in die Superbike-WM

2027 werden die Motorräder in der Superbike-WM mit Carbon-Keramik-Bremsen ausgestattet – diese lösen somit die Bremsscheiben aus Stahl ab. Diese Neuerung wurde in Misano bekanntgegeben.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Carbon-Keramik-Bremsen von Brembo
Carbon-Keramik-Bremsen von Brembo
Foto: Brembo/Superbike-WM
Carbon-Keramik-Bremsen von Brembo
© Brembo/Superbike-WM

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Anfang dieses Jahres wurde Brembo als offizieller Innovationspartner der Superbike-WM vorgestellt. Nun wurde am Misano World Circuit Marco Simoncelli ein neues technisches Kapitel aufgeschlagen. Bei einer Pressekonferenz gab der Bremsenhersteller im Beisein von SBK Executive Director Gregorio Lavilla bekannt, dass die Motorräder der seriennahen Weltmeisterschaft ab 2027 mit Carbon-Keramik-Bremsen ausgestattet und somit die Stahlbremsscheiben abgelöst werden.

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«Hyction» nennt sich das System von Brembo, die Superbike-WM wird zur exklusiven Plattform für das Debüt des neuen Materials im Motorradrennsport. «Mit Hyction führen wir eine Technologie ein, die den Fahrern ein direkteres und berechenbareres Bremsverhalten ermöglicht», betonte Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer bei Brembo, bei der Pressekonferenz. «Als exklusiver Lieferant ab 2027 spielen wir eine aktive Rolle in der technischen Entwicklung der Meisterschaft und tragen dazu bei, ihre neuen Standards zu definieren. Die WorldSBK ist unser ideales Labor: Hier arbeiten wir eng mit den besten Fahrern und Teams der Welt zusammen, und was wir auf der Rennstrecke entwickeln, treibt auch die Innovation für Straßenanwendungen direkt voran.»

«Die WorldSBK stellt die engste Verbindung zwischen dem Rennsport und den Maschinen dar, die von Motorradfans auf der ganzen Welt gefahren werden», ergänzte Gregorio Lavilla. «Durch die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Brembo auf dieses neue technische Kapitel stärken wir die Bedeutung der Meisterschaft als Plattform, auf der im Rennsport entwickelte Innovationen zur Zukunft der Serienmotorräder beitragen. Ich möchte auch den Herstellern, Teams und der FIM für ihre Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Gestaltung einer technischen Ausrichtung danken, die die WorldSBK eng mit der Entwicklung der Motorradindustrie verbindet.»

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Durch das neue Bremssystem werden die Superbikes leichter. Laut Brembo sollen 1,5 Kilogramm eingespart werden. Bei der im März 2026 im Rahmen des MotoGP-Events in Austin vorgestellten Ducati Superleggera V4 Centenario (SPEEDWEEK.com berichtete) kommt das Hyction-Bremssystem von Brembo das erste Mal bei einem straßenzugelassenen Motorrad zum Einsatz.

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Das Hyction-System soll laut Brembo entwickelt worden sein, um eine höhere Konsistenz, thermische Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

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Ab 2027 wird Brembo zum exklusiven Lieferanten von Bremssystemen für die SBK-Klasse und baut damit auf seiner langjährigen Präsenz im Fahrerlager auf, wo die Mehrheit der Teams bereits auf Brembo-Technologie setzt. Dies markiere laut Brembo eine Weiterentwicklung der Bremsphilosophie der Meisterschaft und würde die Ausrichtung moderner Serienmotorräder sowie die allgemeine Entwicklung der Motorradindustrie widerspiegeln.

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