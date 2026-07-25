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Der Fahrplan zur Superbike-WM 2027: Neue Reifen, neue Bremsen und Tests

Vier Meetings der Superbike-WM 2026 stehen noch aus, doch die Teams und Hersteller beschäftigen sich hinter den Kulissen bereits mit der nächsten Saison. So sieht der Fahrplan aus.

Superbike WM

Die Fahrplan für die Wintertests 2027 steht
Die Fahrplan für die Wintertests 2027 steht
Foto: Gold & Goose
Die Fahrplan für die Wintertests 2027 steht
© Gold & Goose

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Per Definition beginnt eine neue Saison der Superbike-WM unmittelbar nach dem Saisonfinale. Tests nach dem Meeting in Jerez am 18. Oktober werden daher bereits mit 2027 betitelt, denn es kommen die Fahrer der nächsten Saison zum Einsatz.

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Wenn die Superbike-Asse am 22. und 23. Oktober in Jerez testen, wird auch bereits Michelin die Rolle als Einheitsreifenlieferant von Pirelli übernommen haben. Die Abstimmung der Motorräder auf die französischen Reifen wird eine der wichtigsten Aufgaben aller engagierten Teams sein. Es gab zwar bereits vereinzelte Tests, doch dabei konnten allenfalls Grundlagen erarbeitet werden.

Ebenfalls neu 2027 sind die Carbon-Keramik-Bremsscheiben von Brembo, die als Standard in der Superbike-WM Einzug halten. Teams wie Honda, das bisher auf Nissin vertraute, müssen den Hersteller wechseln. Bei den Tests werden die Fahrer mit der Umgewöhnung auf das neue System beginnen.

Weiterhin nur zehn Testtage erlaubt

Ein weiterer Test auf der andalusischen Rennstrecke findet noch in diesem Jahr am 26. und 27. November statt. Natürlich können Teams und Hersteller weitere Tests organisieren, dann muss diese Testgelegenheit jedoch allen beteiligten Teams angeboten werden. Es gilt weiterhin die Beschränkung auf maximal zehn Testtage für die gesamte Saison.

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Nach einer Winterpause geht es nach dem Jahreswechsel im Januar erneut in Jerez (20./21. Januar) weiter. Weitere Tests finden in Portimão (26./27. Januar) sowie unmittelbar vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island (15./16. Februar) statt.

Der bisherige Testplan ähnelt dem der vorherigen Jahre, als durch Regen und niedrige Temperaturen kaum Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Es bleibt zu hoffen, dass die Beteiligten in diesem Winter von ähnlichen Wetterkapriolen verschont bleiben.

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