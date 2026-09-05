Kalender Superbike-WM 2027: Zwei neue Austragungsorte und ein Coup in Asien

Die MotoGP orientiert sich mit ihrem Kalender an der Formel 1 und die Superbike-WM an der MotoGP – Terminüberschneidungen sollen wenn möglich vermieden werden. Dass diese drei Rennserien unter dem Dach des US-Konzerns Liberty Media vereint sind, hat auf die WorldSBK kaum Auswirkungen, da die seriennahe Motorrad-Weltmeisterschaft nur die dritte Geige spielt.

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Zehn Austragungsorte für 2027 stehen schon lange fest, mit diesen Rennstrecken gibt es mehrjährige Verträge. Diese sind:

Phillip Island/Australien Portimao/Portugal Assen/Niederlande Most/Tschechien Aragon/Spanien Misano/Italien Donington Park/Großbritannien Magny-Cours/Frankreich Cremona/Italien Estoril/Portugal

Liberty rechnet nicht damit, dass es in Ungarn weitergeht, obwohl es auch dort einen gültigen Vertrag gibt. Ebenfalls nicht mehr im Kalender sein wird Jerez. Um auch weiterhin die MotoGP austragen zu dürfen, gibt es für die Piste im südlichsten Zipfel Spaniens die Auflage, dass die Boxenanlage saniert werden muss, wofür 2027 ein halbes Jahr Renovierungszeit vorgesehen ist.

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Es müssen also zwei neue Austragungsorte gefunden werden, weil die Verträge mit den Sponsoren und TV-Sendern zwölf Veranstaltungen als Minimum vorsehen. In den vergangenen Monaten ging es hinter den Kulissen drunter und drüber, weil sowohl Liberty als auch die Motorradhersteller unbedingt mehr Überseerennen haben wollen.

Verhandlungen in Malaysia und den USA ergebnislos

Lange schien es, als könnten Malaysia und die USA in den Kalender zurückkehren. Doch die Gespräche mit dem Sepang Circuit nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur führten zu keinem positiven Ergebnis. Und mit dem Barber Motorsports Park in Birmingham/Alabama, zwei Autostunden westlich von Atlanta, gibt es zwar regelmäßigen Austausch, den letzten Schritt zur Vertragsunterzeichnung haben die Amerikaner aber bislang nicht gemacht . Weil dort außerdem erst noch eine Boxenanlage gebaut werden muss, gibt es die Premiere frühestens 2028.

2027 sehen wir die Superbike-Premiere in China Foto: gold & goose 2027 sehen wir die Superbike-Premiere in China © gold & goose

Inzwischen steht fest: Jerez wird durch Valencia ersetzt, wo bereits von 2000 bis 2010 gefahren wurde. Und als Veranstaltung Nummer 12 kommt China hinzu! «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dorthin zu gehen, wir müssen das Momentum nutzen», sagte ein hochrangiger SBK-Manager gegenüber SPEEDWEEK.com.

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Mit Kove, QJ Motor und der in der Supersport-WM sehr erfolgreichen neuen Marke ZX Moto sind bereits drei chinesische Hersteller aus China im SBK-Paddock vertreten, CF Moto arbeitet am Einstieg für 2027 .

Liberty ist in der angenehmen Lage, dass mehrere Rennstreckenbetreiber in China Interesse daran haben, den ersten SBK-Event im Reich der Mitte auszurichten – wer den Zuschlag erhält, ist offen.

Vertreter des Motorrad-Weltverbands FIM waren bereits mehrfach an der Rennstrecke in Ningbo im Eigentum der Geely Holding, um für die Homologation erforderliche Anpassungen zu identifizieren. Die Piste ist 4015 Meter lang und verfügt derzeit über eine FIA-Homologation Grade 2. Einzige Strecke im Land, die schon jetzt sämtliche Vorgaben erfüllen würde, ist der Shanghai International Circuit, wo von 2005 bis 2008 viermal die MotoGP gastierte.

Saisonstart 2027 ist am Wochenende 19. bis 21. Februar auf Phillip Island in Australien. Da China zu dieser Jahreszeit aufgrund des Winters nicht mit Australien kombiniert werden kann, wird die Veranstaltung in den Herbst rücken und könnte sogar im Oktober das Saisonfinale bekommen.

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Austragungsorte Superbike-WM 2027: