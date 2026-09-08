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Yamaha bestätigt Jack Miller für die Superbike-WM: «Gelegenheit war zu gut»

Die Verpflichtung von Jack Miller für das Yamaha-Werksteam war kein Selbstläufer, deshalb zogen sich die intensiven Verhandlungen über viele Wochen hin. Der Australier unterschrieb für 2027 und 2028.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Jack Miller freut sich auf die Superbike-WM
Jack Miller freut sich auf die Superbike-WM
Foto: gold & goose
Jack Miller freut sich auf die Superbike-WM
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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In der MotoGP gibt es von der Saison 2026 auf 2027 einen Generationenwechsel, gleich fünf der aktuellen Fahrer werden durch teilweise deutlich jüngere ersetzt. Jack Miller (31) waren ab Juni zwei Dinge klar: Er wird seinen Platz in der Königsklasse verlieren und er will weiterhin auf hohem Level Rennen fahren.

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Also wurde er bei den Werksteams in der Superbike-WM vorstellig – und schockte diese erst Mal mit seinen Gehaltsvorstellungen. Doch Miller kam schnell auf den Boden der Tatsachen zurück, am Ende blieb ihm nur das Pata-Werksteam seines jetzigen Arbeitgebers Yamaha. Denn bei BMW und Ducati blitzte er ab.

Verhandlungen zogen sich hin

Trotz der engen Verzahnungen zwischen Yamahas MotoGP- und Superbike-WM-Teams und deren Managements waren die Verhandlungen kein Selbstläufer, der Vertrag wurde erst am vergangenen Sonntag unterschrieben, wie SPEEDWEEK.com herausfand. Nicht jeder bei Yamaha ist überzeugt, dass Miller sportlich mehr leisten kann als der aussortierte Spanier Xavier Vierge, aus Marketingsicht ist er mit seiner weltweiten Fanschar und seinem viel bekannteren Namen aber ein deutlicher Gewinn. Und dass er schnell Motorradfahren kann, stellte «Jackass» in seinen zwölf MotoGP-Jahren regelmäßig unter Beweise, gewann vier Rennen, stand 23 Mal auf dem Podium und errang 2021 mit dem Ducati-Werksteam den vierten WM-Rang.

Im Artikel erwähnt

Superbikes gegenüber war Miller schon immer aufgeschlossen und nahm bereits zum Spaß an Rennen zur Australischen Meisterschaft teil. 2025 und 2026 trat er für Yamaha beim prestigeträchtigen Langstreckenrennen Suzuka Eight Hours an und holte zusammen mit seinem nächstjährigen Teamkollegen Andrea Locatelli sowie dem Japaner Katsuyuki Nakasuga jeweils den zweiten Platz. 2017 war er bereits mit einem Honda-Team dabei.

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«Ich freue mich riesig, dass ich gemeinsam mit Yamaha in die Superbike-WM wechsle und wir damit unsere Partnerschaft fortsetzen», teilte Miller mit. «Die Zusammenarbeit mit der Marke in den letzten Jahren in der MotoGP hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich bin äußerst dankbar für die Gelegenheit, zu sehen, was wir auf der R1 erreichen können. Ich habe in den letzten Jahren in Suzuka bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Motorrad bekommen, und obwohl sich die WorldSBK-Spezifikation etwas davon unterscheidet, freue ich mich sehr auf dieses nächste Kapitel meiner Karriere und hoffe, dass wir Großes erreichen können.»

Jacks Persönlichkeit und sein internationales Profil werden ein großer Gewinn sein.

yamaha-rennchef niccolo canepa

Erster Superbike-Test von Miller im Dezember

Niccolo Canepa, der Sportliche Leiter für Rundstreckenrennen bei Yamaha Motor Europe, ergänzte: «Ich bin sehr glücklich, dass Jack zu unserem Team stößt. Die Gelegenheit, einen Piloten mit seiner Erfahrung und seinem Talent in unser Werksteam zu holen, war zu gut, um sie sich entgehen zu lassen, und wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Testfahrten. Seine Grand-Prix-Erfahrung, insbesondere seine Kenntnisse über Michelin-Reifen, werden für uns äußerst wertvoll sein. Er hat mit der R1 in Suzuka bereits starke Ergebnisse erzielt, daher sind wir gespannt, was er auf dem WorldSBK-Motorrad leisten kann und welchen Beitrag er zur weiteren Entwicklung der R1 leisten wird. Über den technischen Aspekt hinaus werden auch Jacks Persönlichkeit und sein internationales Profil ein großer Gewinn sein, um die Präsenz von Yamaha zu stärken und der Superbike-WM noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.»

Da die MotoGP-Saison bis Ende November läuft, werden Miller sowie seine Kollegen Brad Binder und Franco Morbidelli, die ebenfalls in die Superbike-WM und zu den Werksteams von BMW und Ducati wechseln, auf ihren ersten Test bis Anfang Dezember warten und dann hoffen müssen, dass das Wetter mitspielt. Die Wintertests 2025/2026 hat es komplett verregnet. Saisonstart 2027 ist am Wochenende 19.–21. Februar auf Phillip Island in Australien.

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