Für die meisten Experten und Fans ist Ducati nach der dominanten Superbike-WM 2026 auch für die kommende Saison der haushohe Favorit. Tatsächlich sind Prognosen aber schwierig und Kaffeesatzleserei. Denn selten gab es so viele Änderungen, wie sie für 2027 anstehen.

Werbung

Werbung

So löst Michelin nach über 20 Jahren Pirelli als Einheitslieferant der seriennahen Weltmeisterschaft ab. Der französische Hersteller hat bei seinen Reifen eine andere Philosophie, worauf die Motorräder unterschiedlich reagieren können. Dazu wird der Anteil von Bio-Sprit im Rennbenzin auf 40 Prozent erhöht. Und um bei der Balancierung einen längeren Hebel zu haben, wurde ein Drehzahllimit zusätzlich ins Reglement aufgenommn.

«Das sind massive Änderungen», sagte Yari Montella im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. Der Italiener fährt auch im kommenden Jahr für das Ducati-Kundenteam Barni Racing. «Für eine bessere Show ist es aber richtig, die Regeln zu ändern. Ob vor dem Fernsehgerät oder vor Ort – umkämpfte Rennen mit geringen Abständen sind einfach besser. Ich kann nachvollziehen, warum man es macht.»

Es wird erwartet, dass die Änderungen die Kräfteverhältnisse im ersten Saisonviertel stärker, danach weniger beeinflussen. Wer die Anpassung schneller bewerkstelligt, wird einen Vorteil haben. Was erwartet der WM-Dritte?

Werbung

Werbung

«Wir müssen abwarten, wie sich die neuen Regeln auswirken werden, auch hinsichtlich der Rundenzeiten. Was ich höre, ist, dass wir etwa von einer Sekunde reden», grübelte der 26‑Jährige. «Benzin und Reifen betreffen jeden Fahrer im gleichen Umfang. Was das Drehzahllimit betrifft, schauen wir mal. Ich für meinen Teil werde daran arbeiten, mich fahrerisch zu verbessern.»