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Superbike-WM Assen, Grid Lauf 2: Danilo Petrucci (BMW) größter Verlierer

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Assen um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Für Danilo Petrucci geht es drei Startplätze nach hinten
Für Danilo Petrucci geht es drei Startplätze nach hinten
Foto: gold & goose
Für Danilo Petrucci geht es drei Startplätze nach hinten
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem TT Circuit in Assen ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer in der Provinz Drenthe ist Ducati-Privatier Yari Montella aus dem Barni-Team, für den es um vier Startplätze auf die Grid-Position 8 nach vorne geht. Größter Verlierer ist BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci, der von Startplatz 4 auf 7 nach hinten muss.

Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Sam Lowes, Ducati

  4. Bautista, Ducati

  5. Alex Lowes, Bimota

  6. Vierge, Yamaha

  7. Petrucci, BMW

  8. Montella, Ducati

  9. Locatelli, Yamaha

  10. Gardner, Yamaha

  11. Oliveira, BMW

  12. Surra, Ducati

  13. Baldassarri, Ducati

  14. Gerloff, Kawasaki

  15. Bridewell, Ducati

  16. Manzi, Yamaha

  17. Rea, Honda

  18. Bassani, Bimota

  19. Rato, Yamaha

  20. Sofuoglu, Yamaha

  21. Smits, Yamaha

  22. Mackenzie, Ducati

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Sam Lowes, Ducati

  3. Lecuona, Ducati

  4. Petrucci, BMW

  5. Vierge, Yamaha

  6. Alex Lowes, Bimota

  7. Bautista, Ducati

  8. Locatelli, Yamaha

  9. Baldassarri, Ducati

  10. Gardner, Yamaha

  11. Bridewell, Ducati

  12. Montella, Ducati

  13. Oliveira, BMW

  14. Mackenzie, Ducati

  15. Surra, Ducati

  16. Gerloff, Kawasaki

  17. Bassani, Bimota

  18. Rea, Honda

  19. Sofuoglu, Yamaha

  20. Manzi, Yamaha

  21. Rato, Yamaha

  22. Smits, Yamaha

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Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

  • Reihe 1: Bulega, Lecuona, Sam Lowes

  • Reihe 2: Bautista, Alex Lowes, Vierge

  • Reihe 3: Petrucci, Montella, Locatelli

  • Reihe 4: Baldassarri, Gardner, Bridewell

  • Reihe 5: Oliveira, Mackenzie, Surra

  • Reihe 6: Gerloff, Bassani, Rea

  • Reihe 7: Sofuoglu, Manzi, Rato

  • Reihe 8: Smits

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

06

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

08

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

10

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

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