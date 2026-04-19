Superbike-WM Assen, Grid Lauf 2: Danilo Petrucci (BMW) größter Verlierer
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Assen um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem TT Circuit in Assen ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer in der Provinz Drenthe ist Ducati-Privatier Yari Montella aus dem Barni-Team, für den es um vier Startplätze auf die Grid-Position 8 nach vorne geht. Größter Verlierer ist BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci, der von Startplatz 4 auf 7 nach hinten muss.
Ergebnisse Superpole-Race:
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Bautista, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Vierge, Yamaha
Petrucci, BMW
Montella, Ducati
Locatelli, Yamaha
Gardner, Yamaha
Oliveira, BMW
Surra, Ducati
Baldassarri, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Bridewell, Ducati
Manzi, Yamaha
Rea, Honda
Bassani, Bimota
Rato, Yamaha
Sofuoglu, Yamaha
Smits, Yamaha
Mackenzie, Ducati
Ergebnisse Superpole:
Bulega, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Lecuona, Ducati
Petrucci, BMW
Vierge, Yamaha
Alex Lowes, Bimota
Bautista, Ducati
Locatelli, Yamaha
Baldassarri, Ducati
Gardner, Yamaha
Bridewell, Ducati
Montella, Ducati
Oliveira, BMW
Mackenzie, Ducati
Surra, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Bassani, Bimota
Rea, Honda
Sofuoglu, Yamaha
Manzi, Yamaha
Rato, Yamaha
Smits, Yamaha
Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Sam Lowes
Reihe 2: Bautista, Alex Lowes, Vierge
Reihe 3: Petrucci, Montella, Locatelli
Reihe 4: Baldassarri, Gardner, Bridewell
Reihe 5: Oliveira, Mackenzie, Surra
Reihe 6: Gerloff, Bassani, Rea
Reihe 7: Sofuoglu, Manzi, Rato
Reihe 8: Smits
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