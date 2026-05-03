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Superbike-WM Balaton, Grid Lauf 2: Andrea Locatelli ist doppelt bestraft

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Balaton um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Das Gesicht von Andrea Locatelli spricht Bände
Das Gesicht von Andrea Locatelli spricht Bände
Foto: gold & goose
Das Gesicht von Andrea Locatelli spricht Bände
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Balaton Park ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer am Plattensee ist Ducati-Privatier Alvaro Bautista aus dem Barni-Team, für den es um fünf Startplätze auf die Grid-Position 4 nach vorne geht.

Größter Verlierer ist Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli: Der Italiener erhielt bereits während des Superpole-Race vom FIM Stewards Panel eine doppelte Long-lap-Strafe aufgebrummt, weil er Miguel Oliveira (BMW) zu Fall gebracht hat. Dadurch fiel «Loka» von Platz 4 auf 13 zurück. Das hat gravierende Auswirkungen auf seinen Startplatz im zweiten Hauptrennen: Statt sich potenziell von Startplatz 6 auf 4 zu verbessern, steht er jetzt nur noch auf Position 10.

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Im Artikel erwähnt

Oliveira wurde nach seinem Crash ins Krankenhaus gebracht, sein Renntag ist beendet. Um das Desaster komplett zu machen, hat sich auch Danilo Petrucci für das zweite Rennen verletzt abgemeldet.

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Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Baldassarri, Ducati

  4. Bautista, Ducati

  5. Montella, Ducati

  6. Surra, Ducati

  7. Alex Lowes, Bimota

  8. Gerloff, Kawasaki

  9. Mackenzie, Ducati

  10. Vierge, Yamaha

  11. Gardner, Yamaha

  12. Bridewell, Ducati

  13. Locatelli, Yamaha

  14. Manzi, Yamaha

  15. Bassani, Bimota

  16. Petrucci, BMW

  17. Rato, Yamaha

  18. Sofuoglu, Yamaha

  19. Chantra, Honda

  20. Sam Lowes, Ducati

  21. Kunii, Honda

  22. Oliveira, BMW

Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Baldassarri, Ducati

  3. Montella, Ducati

  4. Oliveira, BMW

  5. Lecuona, Ducati

  6. Locatelli, Yamaha

  7. Sam Lowes, Ducati

  8. Surra, Ducati

  9. Bautista, Ducati

  10. Alex Lowes, Bimota

  11. Mackenzie, Ducati

  12. Gerloff, Kawasaki

  13. Petrucci, BMW

  14. Gardner, Yamaha

  15. Bassani, Bimota

  16. Bridewell, Ducati

  17. Vierge, Yamaha

  18. Rato, Yamaha

  19. Manzi, Yamaha

  20. Sofuoglu, Yamaha

  21. Chantra, Honda

  22. Kunii, Honda

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

  • Reihe 1: Bulega, Lecuona, Baldassarri

  • Reihe 2: Bautista, Montella, Surra

  • Reihe 3: Alex Lowes, Gerloff, Mackenzie

  • Reihe 4: Locatelli, Sam Lowes, Gardner

  • Reihe 5: Bassani, Bridewell, Vierge

  • Reihe 6: Rato, Manzi, Sofuoglu

  • Reihe 7: Chantra, Kunii

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

05

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

08

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

09

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

10

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

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    17.–19.04.2026
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