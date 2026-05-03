Superbike-WM Balaton, Grid Lauf 2: Andrea Locatelli ist doppelt bestraft

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Balaton Park ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer am Plattensee ist Ducati-Privatier Alvaro Bautista aus dem Barni-Team, für den es um fünf Startplätze auf die Grid-Position 4 nach vorne geht.

Größter Verlierer ist Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli: Der Italiener erhielt bereits während des Superpole-Race vom FIM Stewards Panel eine doppelte Long-lap-Strafe aufgebrummt, weil er Miguel Oliveira (BMW) zu Fall gebracht hat. Dadurch fiel «Loka» von Platz 4 auf 13 zurück. Das hat gravierende Auswirkungen auf seinen Startplatz im zweiten Hauptrennen: Statt sich potenziell von Startplatz 6 auf 4 zu verbessern, steht er jetzt nur noch auf Position 10.

Oliveira wurde nach seinem Crash ins Krankenhaus gebracht, sein Renntag ist beendet . Um das Desaster komplett zu machen, hat sich auch Danilo Petrucci für das zweite Rennen verletzt abgemeldet.

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Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Baldassarri, Ducati Bautista, Ducati Montella, Ducati Surra, Ducati Alex Lowes, Bimota Gerloff, Kawasaki Mackenzie, Ducati Vierge, Yamaha Gardner, Yamaha Bridewell, Ducati Locatelli, Yamaha Manzi, Yamaha Bassani, Bimota Petrucci, BMW Rato, Yamaha Sofuoglu, Yamaha Chantra, Honda Sam Lowes, Ducati Kunii, Honda Oliveira, BMW

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Baldassarri, Ducati Montella, Ducati Oliveira, BMW Lecuona, Ducati Locatelli, Yamaha Sam Lowes, Ducati Surra, Ducati Bautista, Ducati Alex Lowes, Bimota Mackenzie, Ducati Gerloff, Kawasaki Petrucci, BMW Gardner, Yamaha Bassani, Bimota Bridewell, Ducati Vierge, Yamaha Rato, Yamaha Manzi, Yamaha Sofuoglu, Yamaha Chantra, Honda Kunii, Honda

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: