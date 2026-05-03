Superbike-WM Balaton, Grid Lauf 2: Andrea Locatelli ist doppelt bestraft

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Balaton, Lauf 2: Spannender Vierkampf um den Sieg – Paola Ramos gewinnt
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Balaton um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Balaton Park ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer am Plattensee ist Ducati-Privatier Alvaro Bautista aus dem Barni-Team, für den es um fünf Startplätze auf die Grid-Position 4 nach vorne geht.
Größter Verlierer ist Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli: Der Italiener erhielt bereits während des Superpole-Race vom FIM Stewards Panel eine doppelte Long-lap-Strafe aufgebrummt, weil er Miguel Oliveira (BMW) zu Fall gebracht hat. Dadurch fiel «Loka» von Platz 4 auf 13 zurück. Das hat gravierende Auswirkungen auf seinen Startplatz im zweiten Hauptrennen: Statt sich potenziell von Startplatz 6 auf 4 zu verbessern, steht er jetzt nur noch auf Position 10.
Oliveira wurde nach seinem Crash ins Krankenhaus gebracht,
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Baldassarri, Ducati
Bautista, Ducati
Montella, Ducati
Surra, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Gerloff, Kawasaki
Mackenzie, Ducati
Vierge, Yamaha
Gardner, Yamaha
Bridewell, Ducati
Locatelli, Yamaha
Manzi, Yamaha
Bassani, Bimota
Petrucci, BMW
Rato, Yamaha
Sofuoglu, Yamaha
Chantra, Honda
Sam Lowes, Ducati
Kunii, Honda
Oliveira, BMW
Bulega, Ducati
Baldassarri, Ducati
Montella, Ducati
Oliveira, BMW
Lecuona, Ducati
Locatelli, Yamaha
Sam Lowes, Ducati
Surra, Ducati
Bautista, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Mackenzie, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Petrucci, BMW
Gardner, Yamaha
Bassani, Bimota
Bridewell, Ducati
Vierge, Yamaha
Rato, Yamaha
Manzi, Yamaha
Sofuoglu, Yamaha
Chantra, Honda
Kunii, Honda
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Baldassarri
Reihe 2: Bautista, Montella, Surra
Reihe 3: Alex Lowes, Gerloff, Mackenzie
Reihe 4: Locatelli, Sam Lowes, Gardner
Reihe 5: Bassani, Bridewell, Vierge
Reihe 6: Rato, Manzi, Sofuoglu
Reihe 7: Chantra, Kunii
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