Benzindurchfluss: Ducati wird noch stärker eingebremst – Hilfe für Yamaha

Alle zwei Veranstaltungen hat der Motorrad-Weltverband FIM die Möglichkeit, im Rahmen der Balance-Regel die Spritdurchflussmenge pro Hersteller anzupassen, wenn der komplizierte und für Außenstehende nicht nachvollziehbare Algorithmus ausspuckt, dass ein Motorrad gegenüber den Gegnern zu stark ist.

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Eine solche Überperformance zieht eine Spritreduktion von 0,5 kg/h nach sich. Diese griff bei Ducati und Bimota erstmals in dieser Saison zum dritten Event ab Assen, zur fünften Veranstaltung in Most (Brüx) am kommenden Wochenende wird der maximal erlaubte Benzindurchfluss erneut angepasst.

Nicolo Bulega seit 16 Rennen ungeschlagen

Seit dem 12. Oktober 2025 in Estoril hieß der Sieger in jedem Rennen Nicolo Bulega, der Ducati-Werksfahrer und WM-Leader ist seit 16 Läufen ungeschlagen und pulverisierte damit die frühere Bestmarke von Toprak Razgatlioglu (BMW) mit 13 Siegen in Folge. Damit nicht genug: Sechs Fahrer in den Top-8 der Gesamtwertung pilotieren eine V4R, nur Miguel Oliveira (BMW/4.) und Alex Lowes (Bimota/6.) funken dazwischen.

Im Regelbuch für 2026 sind 46 Kilogramm Benzindurchflussmenge pro Stunde als Startwert definiert, Reduktionen von maximal 1 kg/h werden saisonübergreifend aber ebenso mitgenommen wie Zugeständnisse.

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Deshalb sah es zu Saisonbeginn so aus:

Yamaha 46,5 kg/h

Honda 46,5 kg/h

Bimota 46 kg/h

Kawasaki 46 kg/h

BMW 45 kg/h

Ducati 45 kg/h

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Vor Assen erfuhren Ducati und Bimota eine Reduzierung um 0,5 kg/h, für mindestens Most und Aragon müssen die Ducati-Piloten mit noch einmal 0,5 kg/h weniger Spritdurchflussmenge klarkommen. Gleichzeitig bekommen die Yamaha-Fahrer 0,5 kg/h mehr zugesprochen, weil die R1 im bisherigen Saisonverlauf nur bedingt konkurrenzfähig war und Andrea Locatelli als Bester der Blauen lediglich WM-Zehnter ist.

Die erlaubten Benzindurchflussmengen ab Most: