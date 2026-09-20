Superbike-WM in Cremona: Bisher nur Ducati- und italienische Sieger

Vom 25. bis 27. September gastiert die Superbike-WM 2026 auf dem Cremona Circuit. Die seriennahe Weltmeisterschaft biegt allmählich auf die Zielgerade ein: Es ist das zehnte von zwölf Meetings in diesem Jahr und die Entscheidungen rücken näher.

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Die Rennstrecke im Dreieck der Städte Mantova, Parma und Cremona wurde 2011 eröffnet und ist erst seit 2024 im Kalender. Ein Fünfjahresvertrag gab den Betreibern Planungssicherheit für Umbauten, Modifizierungen und die Errichtung von Tribünen – davor fanden dort überwiegend Track-Days statt. Die Premiere wurde wegen noch erforderlicher Umbauten im September durchgeführt. Im vergangenen Jahr rückte Cremona in den Mai nach vorn, um nun wieder im Spätsommer stattzufinden.

Auf der mit 3768 Metern kürzesten Superbike-Rennstrecke sind sechs Rechts- und sieben Linkskurven in schneller Abfolge verteilt. Es gibt verschiedene Radien und hängende Kurven. Die längste Gerade misst durchaus üppige 885 Meter, die Start-/Zielgerade ist weitere 400 Meter lang. Cremona ist eine sehr technische Rennstrecke und wird gegen den Uhrzeigersinn befahren.

In den bisher sechs Rennen auf der norditalienischen Piste gab es bisher nur zwei Sieger. Beide sind Italiener. 2024 überraschte Danilo Petrucci als Ducati-Privatier mit einem Triple, 2025 dominierte Nicolò Bulega mit einer Werks-V4R. Von

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Spätentschlossene Superbike-Fans können sich noch spontan für einen Trip zum Cremona-Event entscheiden. Tickets sind noch in jeder Kategorie und Preislage verfügbar. Die Bandbreite reicht von einem Tagesticket am Freitag für 40 Euro bis zu einem Wochenendticket für 159 Euro.