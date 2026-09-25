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Superbike-WM in Cremona: Wo man die Rennen live verfolgen kann und wo nicht

Die Superbike-WM 2026 steht auf dem Cremona Circuit vor einem entscheidenden Wochenende. Wo man den sehr wahrscheinlichen Titelgewinn von Nicolò Bulega (Ducati) live sehen kann.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega bereitet sich auf eine Party vor
Nicolo Bulega bereitet sich auf eine Party vor
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega bereitet sich auf eine Party vor
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum offiziell nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Vom zehnten Saisonmeeting auf dem Cremona Circuit werden am Freitag ab 10:15 Uhr und 14:05 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien um 9:35 Uhr und 10:55 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Allerdings findet zeitgleich die Formel1 in Aserbaidschan statt und ein Spagat ist unmöglich – zumindest am Samstag, wenn um 15:55 Uhr nur eine Wiederholung des ersten Rennens im Free-TV gezeigt wird. Der zweite Lauf am Sonntag wird dagegen ab 14:40 Uhr live gezeigt, wobei die Übertragung mit der Wiederholung des Superpole-Race beginnt.

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

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Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass für die restliche Saison ist für 19,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

TV-Programm

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Cremona

Freitag
25. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

25

R3-World-Cup

Freies Training

09:40

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

40

SSP-WM

Freies Training

13:15

25

R3-World-Cup

Superpole

14:10

25

SPB-WM

Superpole

15:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

26. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SSP-WM

Warm up

09:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

11 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

15

SBK-WM

Superpole

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

20 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

27. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SBK-WM

Warm up

09:40

10

SSP-WM

Warm up

10:10

11 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:40

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

20 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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