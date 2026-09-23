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Superbike-WM-Debüt für MotoGP-Piloten: Termin für ersten Wintertest steht

Drei aktuelle MotoGP-Fahrer treten 2027 in der Superbike-WM an und wechseln in die Werksteams von BMW, Ducati und Yamaha. Wegen dem späten MotoGP-Saisonende gestaltet sich der Testplan schwierig.

Superbike WM

Jack Miller (li.) und Brad Binder können erst im Dezember testen
Jack Miller (li.) und Brad Binder können erst im Dezember testen
Foto: gold & goose
Jack Miller (li.) und Brad Binder können erst im Dezember testen
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Mit dem zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista sowie Danilo Petrucci verschwinden zwei bekannte Namen aus der Startaufstellung der Superbike-WM, beide haben für 2027 keinen Sitz gefunden. Mit den MotoGP-Siegern Brad Binder (Red Bull KTM), Franco Morbidelli (VR46 Ducati) und Jack Miller (Pramac Yamaha) rücken aber drei nach, die diese Lücke mit ihrem internationalen Renommee füllen können sollten.

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Während die Superbike-WM 2026 am Wochenende 16. bis 18. Oktober in Jerez endet und bereits in der Woche darauf auf der Rennstrecke im südlichsten Zipfel Spaniens getestet wird, geht die MotoGP-Saison bis zum letzten November-Wochenende in Valencia.

Das hat zur Folge, dass der erste Superbike-Wintertest am 22./23. Oktober kaum Neues bieten wird. Gleiches gilt für den zweiten Test am 26./27. November, erneut in Jerez. Denn während Bimota, Honda und Kawasaki 2027 die gleichen Fahrer wie dieses Jahr haben werden und auch keine neuen Motorräder bringen, können die Werksteams von BMW, Ducati und Yamaha mit ihren aus der MotoGP kommenden Piloten erst im Dezember fahren. Dafür wurde für den 9. und 10. der Circuit Ricardo Tormo in Valencia gebucht, der 2027 statt Jerez im SBK-Kalender stehen wird.

Im Artikel erwähnt

Dann sehen wir erstmals Binder auf der BMW, Morbidelli auf der Aruba-Werks-Ducati und Miller auf der Werks-Yamaha. Eventuell bringt BMW seine neue M1000RR beim ersten Wintertest im Oktober mit einem Testfahrer zum Einsatz, aber die Stammpiloten sehen wir erst im Dezember damit.

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Spannend ist, ob sich mit den neuen technischen Regeln ab 2027 die Kräfteverhältnisse ändern: Dann kommt zur aktuellen Limitierung der Kraftstoffdurchflussmenge pro Hersteller eine vorgeschriebene Maximaldrehzahl als zweites Balance-Instrument hinzu. Hintergrund ist, dass Ducati bislang jedes Rennen dieser Saison gewonnen hat. Von 81 Podestplätzen gingen lediglich sieben nicht an Ducati: Vier eroberte BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira, zwei holte Axel Bassani und einen Alex Lowes, beide auf einer Bimota.

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Ende Januar geht es mit den Tests in Portimao weiter, bevor das Material nach Australien verschickt wird. Dort ist am 15./16. Februar der letzte Vorsaisontest, am folgenden Wochenende 19.–21. beginnt auf Phillip Island die Weltmeisterschaft 2027.

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)

Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)

Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)

GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)

Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)

Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)

Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)

Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)

Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri?

MGM Ducati: Tarran Mackenzie?

Fett = bestätigt

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2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

407

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

201

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

198

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

171

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

169

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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Álvaro Bautista

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