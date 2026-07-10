Superbike-WM Donington, FP2: Bulega 1. – schwerer Sturz von Mackenzie

WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) war im ersten freien Training der Superbike-WM in Donington Park am Freitagvormittag mit 1:25,870 min der Schnellste. Auf Platz 2 folgte Teamkollege Iker Lecuona. Die drittschnellste Zeit fuhr der Brite Sam Lowes (Ducati) vom Team Marc VDS. Auf Position 4 folgte sein Bruder Alex mit der Bimota.

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Im zweiten freien Training über 45 Minuten am Nachmittag herrschten in Donington Park heiße Temperaturen. Die erste nennenswerte Bestzeit fuhr Iker Lecuona mit 1:26,490 min. Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff lag nach fünf Minuten auf Platz 2. Lecuona verbesserte seine Zeit eine Runde später auf 1:25,710 min. Zum Vergleich: Die schnellste Runde in Donington mit einem Superbike fuhr Toprak Razgatlioglu in der Saison 2024 mit 1:24,629 min.

Wenig später setzten sich die Ducati-Piloten Yari Montella und Nicolo Bulega auf die Positionen 2 und 3.

Nach knapp zehn Minuten fuhr Bulega mit 1:25,460 min eine neue Bestzeit. Die Top-5 zu diesem Zeitpunkt: Bulega, Lecuona, Montella, Mackenzie und Baldassarri. Dahinter folgten mit Bridewell und den beiden Lowes-Brüdern drei Briten.

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Zur Hälfte der Session war die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Wildcard-Pilot Jonathan Rea lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 13. Die BMW-Fahrer Danilo Petrucci und Miguel Oliveira waren auf den Positionen 14 bzw. 16 zu finden.

Neun Minuten vor dem Ende stürzte Tarran Mackenzie in Kurve 12. Zunächst wurde die gelbe Flagge geschwenkt, wenig später wurde die Session abgebrochen. Die rote Flagge wurde geschwenkt, weil der Brite heftig abgeflogen war von seiner Ducati. Das Medical Car fuhr zu Mackenzie und die Marshals rollten sein ramponiertes Bike von der Strecke.

Dann folgte eine erste Entwarnung: Mackenzie war bei Bewusstsein. Er saß etwas benommen neben der Strecke, während er vom medizinischen Personal versorgt wurde. Wenig später wurde er mit dem Rettungswagen ins Medical Centre gebracht.

Knapp 20 Minuten nach dem Abbruch wurde die Session wieder gestartet. Den Fahrern blieben noch acht Minuten, um auf der schnellen und flüssigen Strecke weitere Erfahrungen zu sammeln.

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Alvaro Bautista (Ducati) katapultierte sich auf Position 8 nach vorn. Kurz danach sorgte Jonathan Rea für eine kleine Überraschung, als der die siebtschnellste Zeit fuhr. Wenig später setzte sich Bimota-Pilot Alex Lowes auf Position 3.

Zwei Minuten vor dem Ende fuhr Gerloff die siebtschnellste Zeit. Yari Montella preschte in seiner letzten Runde auf Rang 2 nach vorn. Bautista beendete das FP2 auf Platz 6.

Garrett Gerloff wurde Achter. Jonathan Rea beendete die Session als bester Honda-Pilot auf Position 10.

Bester Yamaha-Pilot war Xavi Vierge (+0,972 sec) auf Rang 14. Enttäuschung auch für die BMW-Piloten Danilo Petrucci und Miguel Oliveira – sie beendeten das zweite freie Training in Donington auf den Rängen 17 und 20.

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