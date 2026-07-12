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Superbike-WM Donington, Grid Lauf 2: Herber Rückschritt für Iker Lecuona

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Donington Park um 16.30 Uhr MEZ von wo losfahren wird.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Iker Lecuona muss acht Startplätze nach hinten
Iker Lecuona muss acht Startplätze nach hinten
Foto: gold & goose
Iker Lecuona muss acht Startplätze nach hinten
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Donington Park Circuit ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Samstag-Sieger Iker Lecuona aus dem Aruba-Ducati-Werksteam, der im Superpole-Race in Führung liegend crashte und deshalb von Startplatz 2 aus um acht Positionen nach hinten muss.

Größte Nutznießer in Mittelengland sind die Bimota-Werksfahrer Alex Lowes und Axel Bassani, für die es um jeweils drei Startplätze auf die Grid-Positionen 4 und 5 nach vorne geht.

Im Artikel erwähnt

Nicht mehr dabei sind die verletzten Ducati-Privatiers Tarran Mackenzie und Alberto Surra.

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Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Montella, Ducati

  3. Sam Lowes, Ducati

  4. Alex Lowes, Bimota

  5. Bassani, Bimota

  6. Baldassarri, Ducati

  7. Bridewell, Ducati

  8. Vierge, Yamaha

  9. Gerloff, Kawasaki

  10. Rea, Honda

  11. Bautista, Ducati

  12. Locatelli, Yamaha

  13. Manzi, Yamaha

  14. Sofuoglu, Yamaha

  15. Gardner, Yamaha

  16. Rato, Yamaha

  17. Dixon, Honda

  18. Chantra, Honda

  19. Petrucci, BMW

  20. Oliveira, BMW

  21. Lecuona, Ducati

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Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Montella, Ducati

  4. Sam Lowes, Ducati

  5. Vierge, Yamaha

  6. Baldassarri, Ducati

  7. Alex Lowes, Bimota

  8. Bassani, Bimota

  9. Bridewell, Ducati

  10. Rea, Honda

  11. Gerloff, Kawasaki

  12. Oliveira, BMW

  13. Petrucci, BMW

  14. Locatelli, Yamaha

  15. Bautista, Ducati

  16. Chantra, Honda

  17. Dixon, Honda

  18. Sofuoglu, Yamaha

  19. Manzi, Yamaha

  20. Rato, Yamaha

  21. Gardner, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

Reihe 1: Bulega, Montella, Sam Lowes

Reihe 2: Alex Lowes, Bassani, Baldassarri

Reihe 3: Bridewell, Vierge, Gerloff

Reihe 4: Lecuona, Rea, Oliveira

Reihe 5: Petrucci, Locatelli, Bautista

Reihe 6: Chantra, Dixon, Sofuoglu

Reihe 7: Manzi, Rato, Gardner

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

07

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

10

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

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