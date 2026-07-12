Superbike-WM Donington, Grid Lauf 2: Herber Rückschritt für Iker Lecuona

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Donington Park Circuit ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Samstag-Sieger Iker Lecuona aus dem Aruba-Ducati-Werksteam, der im Superpole-Race in Führung liegend crashte und deshalb von Startplatz 2 aus um acht Positionen nach hinten muss.

Größte Nutznießer in Mittelengland sind die Bimota-Werksfahrer Alex Lowes und Axel Bassani, für die es um jeweils drei Startplätze auf die Grid-Positionen 4 und 5 nach vorne geht.

Nicht mehr dabei sind die verletzten Ducati-Privatiers Tarran Mackenzie und Alberto Surra.

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Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Montella, Ducati Sam Lowes, Ducati Alex Lowes, Bimota Bassani, Bimota Baldassarri, Ducati Bridewell, Ducati Vierge, Yamaha Gerloff, Kawasaki Rea, Honda Bautista, Ducati Locatelli, Yamaha Manzi, Yamaha Sofuoglu, Yamaha Gardner, Yamaha Rato, Yamaha Dixon, Honda Chantra, Honda Petrucci, BMW Oliveira, BMW Lecuona, Ducati

Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Montella, Ducati Sam Lowes, Ducati Vierge, Yamaha Baldassarri, Ducati Alex Lowes, Bimota Bassani, Bimota Bridewell, Ducati Rea, Honda Gerloff, Kawasaki Oliveira, BMW Petrucci, BMW Locatelli, Yamaha Bautista, Ducati Chantra, Honda Dixon, Honda Sofuoglu, Yamaha Manzi, Yamaha Rato, Yamaha Gardner, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: