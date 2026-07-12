Superbike-WM Donington, Grid Lauf 2: Herber Rückschritt für Iker Lecuona

Superbike WM • Neu
SBK Donington, Superpole-Race: Nicolo Bulega siegt – Drama für Lecuona
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Donington Park um 16.30 Uhr MEZ von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Donington Park Circuit ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Samstag-Sieger Iker Lecuona aus dem Aruba-Ducati-Werksteam, der im Superpole-Race in Führung liegend crashte und deshalb von Startplatz 2 aus um acht Positionen nach hinten muss.
Größte Nutznießer in Mittelengland sind die Bimota-Werksfahrer Alex Lowes und Axel Bassani, für die es um jeweils drei Startplätze auf die Grid-Positionen 4 und 5 nach vorne geht.
Nicht mehr dabei sind die verletzten Ducati-Privatiers Tarran Mackenzie und Alberto Surra.
Bulega, Ducati
Montella, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bassani, Bimota
Baldassarri, Ducati
Bridewell, Ducati
Vierge, Yamaha
Gerloff, Kawasaki
Rea, Honda
Bautista, Ducati
Locatelli, Yamaha
Manzi, Yamaha
Sofuoglu, Yamaha
Gardner, Yamaha
Rato, Yamaha
Dixon, Honda
Chantra, Honda
Petrucci, BMW
Oliveira, BMW
Lecuona, Ducati
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Montella, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Vierge, Yamaha
Baldassarri, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bassani, Bimota
Bridewell, Ducati
Rea, Honda
Gerloff, Kawasaki
Oliveira, BMW
Petrucci, BMW
Locatelli, Yamaha
Bautista, Ducati
Chantra, Honda
Dixon, Honda
Sofuoglu, Yamaha
Manzi, Yamaha
Rato, Yamaha
Gardner, Yamaha
Reihe 1: Bulega, Montella, Sam Lowes
Reihe 2: Alex Lowes, Bassani, Baldassarri
Reihe 3: Bridewell, Vierge, Gerloff
Reihe 4: Lecuona, Rea, Oliveira
Reihe 5: Petrucci, Locatelli, Bautista
Reihe 6: Chantra, Dixon, Sofuoglu
Reihe 7: Manzi, Rato, Gardner
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.