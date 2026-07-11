Superbike-WM Donington: Pole für Bulega – schwarze Flagge für Oliveira

Im FP2 am Freitagnachmittag fuhr WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it-Ducati) in 1:25,460 min die schnellste Runde in Donington Park. Dahinter folgten Yari Montella (Barni Ducati) und Iker Lecuona (Aruba.it-Ducati). Im FP3 am Samstagvormittag war es dann Sam Lowes (Marc VDS), der mit seiner Ducati Panigale V4R in 1:24,756 min für die Bestzeit sorgte. Hinter ihm folgten die Markenkollegen Montella, Lecuona und Bulega. Fünfter wurde Alex Lowes mit der Bimota.

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Im Qualifying am Samstagmittag ging es für WM-Leader Nicolo Bulega darum, die Hackordnung bei Ducati wieder herzustellen. Nicht mehr dabei in Donington sind die beiden Ducati-Piloten Tarran Mackenzie und Alberto Surra. Mackenzie hatte im FP2 am Freitag einen heftigen Abflug und sich dabei schwer verletzt. Surra klagte am Samstag nach dem FP3 über Schmerzen in seiner rechten Schulter, weshalb er für den Rest des Wochenendes für unfit erklärt wurde. Somit stehen in den Rennen zwei Ducati weniger in der Startaufstellung.

Wildcard-Pilot Jonathan Rea schaffte es im Qualifying in die Top-10 Foto: Gold & Goose Wildcard-Pilot Jonathan Rea schaffte es im Qualifying in die Top-10 © Gold & Goose

Den Pole-Rekord in Donington hielt Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2024 mit 1:24,629 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im gleichen Jahr im zweiten Hauptrennen in 1:25,597 min.

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Als um 11.15 Uhr Ortszeit die Boxengasse geöffnet wurde, verloren die Fahrer keine Zeit, um auf die Strecke zu gehen. Nach drei Minuten wurde die gelbe Flagge geschwenkt – Remy Gardner (Yamaha) flog in Kurve 10 ab. Zuvor hatte Iker Lecuona in 1:24,462 min einen Rundenrekord aufgestellt!

Die Reihenfolge nach fünf Minuten: Lecuona, Bulega, Sam Lowes, Alex Lowes und Tommy Bridewell. Kurz danach setzte sich Montella in 1:24,872 min auf Position 2.

Ein Lebenszeichen von BMW-Pilot Miguel Oliveira: Zur Hälfte der 15-minütigen Session lag er auf Platz 6. Direkt hinter ihm auf Rang 7: Yamaha-Ass Xavi Vierge.

Miguel Oliveira wurde im Qualifying die schwarze Falgge gezeigt Foto: Gold & Goose Miguel Oliveira wurde im Qualifying die schwarze Falgge gezeigt © Gold & Goose

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Die Reihenfolge fünf Minuten vor dem Ende: Lecuona, Montella, Bulega, Sam Lowes, Alex Lowes, Oliveira, Vierge, Bridewell, Bassani und Dixon.

Wenig später fuhr Bulega die zweitschnellste Zeit – er war um eine Zehntelsekunde langsamer als sein Teamkollege. Drei Minuten vor dem Ende ließ Bulega dann den Hammer fallen – in 1:24,410 min fuhr er einen Rekord!

In der Zwischenzeit sah Oliveira die schwarze Flagge. Der Portugiese rutschte in der letzten Kurve aus. Er stellte seine M1000RR wieder auf und fuhr weiter. In der Superbike-WM gibt es jedoch die Regel, dass man nach einem Sturz an die Box fahren muss, damit das Team das Motorrad überprüfen kann. Oliviera hat das nicht gemacht und dafür die schwarze Flagge gesehen. Vielleicht ist dem ehemaligen MotoGP-Piloten diese Regel nicht geläufig.

An die Zeit von Bulega kam niemand mehr heran. Die erste Startreihe komplettieren Lecuona und Montella. Reihe 2 bilden Sam Lowes, Vierge und Baldassarri. Aus der dritten Reihe nehmen das Rennen Alex Lowes, Bassani und Bridewell in Angriff.

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Jonathan Rea sorgte als Zehnter und bester Honda-Pilot erneut für eine starke Leistung. Garrett Gerloff (Kawasaki) landete auf Rang 11. Die beiden BMW-Piloten Oliveira und Danilo Petrucci gehen von den Positionen 12 und 13 ins Rennen. Somit konnten sie sich gegenüber dem Trainingsfreitag geringfügig verbessern. Das Minimalziel – die Top-10 – wurde aber nicht erreicht. Der Rückstand der beiden M1000RR-Fahrer in der Superpole betrug über eine Sekunde.

Enttäuschend verlief das Qualifying auch für Andrea Locatelli (14.) und Alvaro Bautista (15.). Die beiden Honda-Piloten Somkiat Chantra und Jake Dixon landeten auf den Rängen 16 und 17. Remy Gardner muss das Rennen am Samstag nach seinem Crash vom letzten Startplatz in Angriff nehmen.

