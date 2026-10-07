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Die Superbike-WM in Estoril im TV und Stream: Alles eine Stunde später

Es gibt nur noch zwei Gelegenheiten in diesem Jahr, ein Rennwochenende der Superbike-WM live zu verfolgen. Wann und wo man die Action auf dem Circuito do Estoril sehen kann.

Superbike WM

Die Superbike-WM wird aus alles Perpektiven abgedeckt
Die Superbike-WM wird aus alles Perpektiven abgedeckt
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM wird aus alles Perpektiven abgedeckt
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum offiziell nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com. Aber Achtung: Beim vorletzten Rennwochenende auf dem Circuito do Estoril in Portugal muss eine Zeitverschiebung von einer Stunde beachtet werden!

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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Vom zehnten Saisonmeeting auf dem Cremona Circuit werden am Freitag ab 11:15 Uhr und 15:55 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien um 10:35 Uhr und 11:55 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Übertragung mit Vorbericht und Wiederholung der Superpole um 15:40 Uhr. Der zweite Lauf am Sonntag wird jedoch nicht live gezeigt, denn der Privatsender gibt dem DTM-Saisonfinale aus Hockenheim den Vorzug. Superpole-Race und Lauf 2 werden unmittelbar im Anschluss ab 18:07 Uhr als Wiederholung gezeigt.

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

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Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass für die restlichen beiden Events ist für 9,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

TV-Programm

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Estoril vom 9. bis 11. Oktober

Freitag

Ortszeit

MESZ

Dauer

Serie

Session

09:40

10:40

25

R3 Cup

Freies Training

10:20

11:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:20

40

SSP-WM

Freies Training

12:15

13:15

25

WorldWCR

Freies Training

14:15

14:15

25

R3 Cup

Superpole

15:00

16:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

17:00

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

Ortszeit

MESZ

Dauer

Serie

Session

09:20

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

09:40

10:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

11:15

12:15

15

SBK-WM

Superpole

13:00

14:00

10 Rd.

R3 Cup

Rennen 1

14:00

15:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

16:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

Ortszeit

MESZ

Dauer

Serie

Session

09:15

10:15

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

10:35

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

12:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

14:00

12 Rd.

R3 Cup

Rennen 2

14:00

15:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

16:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Aruba.it Racing - Ducati

602

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

469

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

269

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

226

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

219

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

193

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

184

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

145

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

140

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

125

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    04.–06.09.2026
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