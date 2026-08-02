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Gewichtsregel in der Superbike-WM: Wenn die Größe zum Karrierekiller wird

Die kontrovers diskutierte Gewichtsregel in der Superbike-WM betrifft vor allem klein gewachsene Rennfahrer wie Álvaro Bautista. Für die nächste Generation wird es noch schwieriger, meint der Spanier.

Superbike WM

Der Größenunterschied auf dem Podium ist auffällig
Der Größenunterschied auf dem Podium ist auffällig
Foto: Gold & Goose
Der Größenunterschied auf dem Podium ist auffällig
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Körpergewicht korreliert zwar nicht zwangsläufig mit der Körpergröße, auf dem Fitness-Level eines Superbike-Piloten aber schon. Kein erfolgreicher Rennfahrer kann es sich leisten, überflüssige Kilos mit sich herumzuschleppen oder muskulär nicht auf Top-Niveau zu sein. Aus diesem Grund können zwischen einem kleinen Fahrer wie Álvaro Bautista und einem größeren und stämmigeren Danilo Petrucci schon mal bis zu 20 kg Unterschied liegen.

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Als Bautista in der Superbike-WM 2022 und 2023 mit 16 und 27 Siegen die Titel abräumte, machten manche Fahrer das geringe Körpergewicht des Routiniers dafür verantwortlich. Denn die Ducati V4R des mittlerweile 41-Jährigen beschleunigte so viel besser, dass Überholmanöver für ihn kein Problem darstellten. Seit Einführung der kombinierten Gewichtsregel 2024 muss Bautista um 7 kg Ballast an seinem Motorrad montieren lassen. Seitdem wurden Siege immer seltener.

«Ich habe damals elf Rennen in Folge gewonnen, Bulega 25. Er wird für seine großartige Arbeit anerkannt, und das völlig zu Recht, während es bei meinen Siegen immer irgendetwas zu diskutieren gab», wundert sich Bautista bei GPOne über die Ungleichbehandlung.

Im Artikel erwähnt

Die Karriere des zweifachen Superbike-Weltmeisters wird möglicherweise bereits nach der laufenden Saison enden. Bautista spricht aber auch für kommende Generationen.

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«Wenn ein junger, kleinerer Fahrer auftaucht, wird er gar nicht erst anfangen wollen, weil er weiß, dass er das zusätzliche Gewicht mitschleppen muss. Außerdem wird kein Hersteller einen Fahrer auswählen, der zusätzliches Gewicht mit sich herumtragen muss. Für kleinere Piloten besteht daher die Gefahr, keinen Platz mehr zu bekommen.»

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