Superbike-WM im TV und Internet: Wo und wie man die Saison 2026 sehen kann

Aufklärung im kaum zu durchschauenden Dschungel von Vermarktungsrechten und Firmenübernahmen: Wo man im deutschsprachigen Raum die Superbike-WM 2026 auf jeden Fall sehen kann.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Superbike-WM im TV und Internet: Wo und wie man die Saison 2026 sehen kann
Superbike-WM im TV und Internet: Wo und wie man die Saison 2026 sehen kann
Foto: Gold & Goose
Superbike-WM im TV und Internet: Wo und wie man die Saison 2026 sehen kann
© Gold & Goose

Die Superbike-WM 2026 beginnt bereits in acht Wochen am letzten Februarwochenende auf Phillip Island, und so mancher wird sich die Frage stellen, ob bewegte Bilder in gewohnter Weise zu erhaschen sein werden. Denn durch die Übernahme der Dorna durch Liberty Media und von Warner Bros durch Netflix ist viel Verunsicherung entstanden.

Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich keine Sorgen machen – mindestens zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.

Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. In Österreich bleibt es bei der bekannten Versorgung. 

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

