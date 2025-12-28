Superbike-WM im TV und Internet: Wo und wie man die Saison 2026 sehen kann

Die Superbike-WM 2026 beginnt bereits in acht Wochen am letzten Februarwochenende auf Phillip Island, und so mancher wird sich die Frage stellen, ob bewegte Bilder in gewohnter Weise zu erhaschen sein werden. Denn durch die Übernahme der Dorna durch Liberty Media und von Warner Bros durch Netflix ist viel Verunsicherung entstanden.

Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich keine Sorgen machen – mindestens zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.

Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. In Österreich bleibt es bei der bekannten Versorgung.

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.