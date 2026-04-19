Superbike-WM in Assen: Fünf Rennen live im Stream bei ServusTV On

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV Ende 2023 in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Assen beginnt der durchgehende Live-Streams am Sonntag um 10:45 Uhr.
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Superbike-WM 2026 im linearen Sendebetrieb nur in Österreich In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Top-Kategorie um 14:40 Uhr. Das Superpole-Race wird vor dem langen Rennen als Wiederholung gezeigt. Alle Sontags-Sessions der WSBK Dutch Round live bei ServusTV On.
Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.
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Der offizielle Videopass bietet das umfangsreichste Angebot Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.
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