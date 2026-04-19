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Superbike-WM in Assen: Fünf Rennen live im Stream bei ServusTV On
Beim Meeting der Superbike-WM 2026 schickt sich Nicolo Bulega (Ducati) an, den Sieg-Rekord von Toprak Razgatlioglu einzustellen. Wie man die Rennen aller Serien live sehen kann.
Superbike WM
Die Rennen in Assen lassen sich bei ServusTV On genießenDie Rennen in Assen lassen sich bei ServusTV On genießenFoto: Gold & Goose
Die Rennen in Assen lassen sich bei ServusTV On genießen© Gold & Goose
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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV Ende 2023 in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Assen beginnt der durchgehende Live-Streams am Sonntag um 10:45 Uhr.
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Superbike-WM 2026 im linearen Sendebetrieb nur in Österreich In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Top-Kategorie um 14:40 Uhr. Das Superpole-Race wird vor dem langen Rennen als Wiederholung gezeigt. Alle Sontags-Sessions der WSBK Dutch Round live bei ServusTV On.
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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.
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Der offizielle Videopass bietet das umfangsreichste Angebot Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Assen
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
08:55
09:05
10
WorldWCR
Warm Up
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm Up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm Up
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
12:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
16:45
14 Rd.
Moto4 Northern Cup
Rennen 2
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Pos
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Fahrer
Team
Start Nr
01
Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
11
02
Sam LowesMarc VDS Racing Team
Sam Lowes
Marc VDS Racing Team
14
03
Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
7
04
Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Danilo Petrucci
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
9
05
Xavier ViergePata Maxus Yamaha
Xavier Vierge
Pata Maxus Yamaha
97
06
Alex LowesBimota by Kawasaki Racing Team
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
22
07
Álvaro BautistaBARNI Spark Racing Team
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
08
Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha
Andrea Locatelli
Pata Maxus Yamaha
55
09
Lorenzo BaldassarriTeam GO Eleven
Lorenzo Baldassarri
Team GO Eleven
34
10
Remy GardnerGYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
Remy Gardner
GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
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