Superbike-WM Jerez Grid Lauf 2: Alvaro Bautista profitiert wie kein anderer

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Jerez Circuit ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Ducati-Privatier Tommy Bridewell (Advocates), für den es von Startplatz 7 auf 10 nach hinten geht.

Größter Nutznießer in Andalusien ist der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati, für den es um immerhin drei Startplätze auf Grid-Position 6 nach vorne geht. Der Routinier fährt vor Heimpublikum sein – zumindest vorerst – letztes Rennen in der Superbike-WM .

Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Sam Lowes, Ducati Montella, Ducati Alex Lowes, Bimota Bautista, Ducati Baldassarri, Ducati Surra, Ducati Vierge, Yamaha Bridewell, Ducati Oliveira, BMW Bassani, Bimota Gerloff, Kawasaki Manzi, Yamaha Dixon, Honda Baz, Ducati Gardner, Yamaha Chantra, Honda Petrucci, BMW Locatelli, Yamaha Smits, Yamaha Rato, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Sam Lowes, Ducati Lecuona, Ducati Montella, Ducati Alex Lowes, Bimota Baldassarri, Ducati Bridewell, Ducati Surra, Ducati Bautista, Ducati Bassani, Bimota Vierge, Yamaha Dixon, Honda Oliveira, BMW Baz, Ducati Petrucci, BMW Gerloff, Kawasaki Gardner, Yamaha Chantra, Honda Manzi, Yamaha Locatelli, Yamaha Smits, Yamaha Rato, Yamaha

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: