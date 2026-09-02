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Superbike-WM 2026 in Magny-Cours: Live-Übertragung beginnt um 8:55 Uhr

Am Samstag finden auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours vier Rennen und die wichtige Superpole der Superbike-Kategorie statt. Wo man die ganze Action live verfolgen kann.

Superbike WM

Die Superbike-WM 2026 gastiert an diesem Wochenende in Magny-Cours
Die Superbike-WM 2026 gastiert an diesem Wochenende in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM 2026 gastiert an diesem Wochenende in Magny-Cours
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Die Superbike-WM 2026 ist zurück aus der Sommerpause. Endlich. Nur wenige Teams haben nach dem Meeting in Donington Park am 12. Juli getestet und kommen daher am Wochenende in Magny-Cours erstmals seit fast zwei Monaten zusammen.

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Das Meeting in Magny-Cours ist bei Fans sehr beliebt; die Zuschauerzahlen an der Rennstrecke sind stets sehr gut. Die Wettervorhersage verspricht sommerliche Temperaturen um 30 Grad Celsius. Wer die Reise nach Frankreich nicht auf sich nehmen möchte, kann die Rennen aus dem heimischen Wohnzimmer verfolgen.

Die Senderechte im deutschsprachigen Raum besitzt allein ServusTV. Der Privatsender hat zwar den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz eingestellt, diesen beiden Ländern blieb jedoch die digitale Plattform ServusTV ON erhalten. Auch im Heimatland Österreich wird aus Magny-Cours jedoch nicht linear übertragen, denn via Satellit usw. erhielt die Formel 1 aus Monza den Vorzug. Auf einem Smart-TV lässt sich die Servus-App installieren und man kann das neunte Meeting auf dem bequemen Sofa genießen.

Aus Magny-Cours beginnen die durchgehenden Live-Streams am Samstag und Sonntag um 8:55 Uhr und 10:45 Uhr.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

TV-Programm

Der offizielle Videopass bietet das umfangreichste Angebot

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Videopass für die restliche Saison ist für 19,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours

Samstag

5. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10 min

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SSP-WM

Warm up

09:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

15 min

SBK-WM

Superpole

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

6. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10 min

SSP-WM

Warm up

09:20

10

SBK-WM

Warm up

09:40

10

SPB-WM

Warm up

10:10

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:40

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

14:00

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

15:15

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

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Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

17

1:35,916

02

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

20

+0,125

03

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+0,215

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

17

+0,229

05

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

12

+0,254

06

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

17

+0,373

07

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+0,480

08

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+0,488

09

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

13

+0,532

10

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+0,535

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    Misano/Italien

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    Zum Event
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