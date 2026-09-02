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Superbike-WM in Magny-Cours im TV: Wegen Formel 1 nur live via Streaming

Obwohl der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours wegen der Formel 1 angepasst wurde, müssen Fans der seriennahen Weltmeisterschaft für bewegte Bilder auf Streamingdienste zurückgreifen.

Superbike WM

Die Superbike-WM ist zurück in Magny-Cours
Die Superbike-WM ist zurück in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM ist zurück in Magny-Cours
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Die Superbike-WM 2026 ist zurück aus der Sommerpause. Endlich. Nur wenige Teams haben nach dem Meeting in Donington Park am 12. Juli getestet und kommen daher am Wochenende in Magny-Cours erstmals seit fast zwei Monaten zusammen.

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Das Meeting in Magny-Cours ist bei Fans sehr beliebt; die Zuschauerzahlen an der Rennstrecke sind stets sehr gut. Die Wettervorhersage verspricht sommerliche Temperaturen um 30 Grad Celsius. Wer die Reise nach Frankreich nicht auf sich nehmen möchte, kann die Rennen aus dem heimischen Wohnzimmer verfolgen.

Die Senderechte im deutschsprachigen Raum besitzt allein ServusTV. Der Privatsender hat zwar den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz eingestellt, diesen beiden Ländern blieb jedoch die digitale Plattform ServusTV ON erhalten. Auch im Heimatland Österreich wird aus Magny-Cours jedoch nicht linear übertragen, denn via Satellit usw. erhielt die Formel 1 aus Monza den Vorzug. Auf einem Smart-TV lässt sich die Servus-App installieren und man kann das neunte Meeting auf dem bequemen Sofa genießen.

Aus Magny-Cours werden am Freitag ab 10:15 Uhr und 14:05 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams um 8:55 Uhr und 10:45 Uhr.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

TV-Programm

Der offizielle Videopass bietet das umfangreichste Angebot

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Videopass für die restliche Saison ist für 19,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours

Freitag

4. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

25 min

R3-World-Cup

Freies Training

09:40

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

40

SSP-WM

Freies Training

13:15

25

R3-World-Cup

Superpole

14:10

25

SPB-WM

Superpole

15:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

40

SSP-WM

Superpole

Samstag,

5. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10 min

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SSP-WM

Warm up

09:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

15 min

SBK-WM

Superpole

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

6. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10 min

SSP-WM

Warm up

09:20

10

SBK-WM

Warm up

09:40

10

SPB-WM

Warm up

10:10

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:40

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

14:00

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

15:15

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

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2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

106

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