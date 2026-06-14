Superbike-WM Misano, Grid Lauf 2: Miguel Oliveira wuchs über sich hinaus

Motorrad-Frauen-WM • Neu
Misano, Lauf 2: Doppelsieg von Herrera, Thailänderin schreibt Geschichte
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Misano um 14 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Misano World Circuit ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer an der Adria ist BMW-Ass Miguel Oliveira, für den es um fünf Startplätze auf die Grid-Position 6 nach vorne geht. Erstaunlich ist das deshalb, weil der rekonvaleszente Portugiese
Größter Verlierer ist Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, der im Superpole-Race auf dem vierten Platz liegend mit technischen Problemen ausfiel und damit in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen von 3 auf 10 zurückfällt.
Sehr unglücklich läuft es in Misano für Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff: Der Texaner stürzte in der Superpole in seiner ersten Runde, brachte deshalb keine Zeit zustande und qualifizierte sich nur für den letzten Startplatz. Da er es im Sprint nicht in die Top-9 schaffte, muss er auch im zweiten Hauptrennen von ganz hinten losfahren.
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Montella, Ducati
Bassani, Bimota
Baldassarri, Ducati
Oliveira, BMW
Surra, Ducati
Locatelli, Yamaha
Mackenzie, Ducati
Manzi, Yamaha
Van der Mark, BMW
Bautista, Ducati
Gardner, Yamaha
Gerloff, Kawasaki
Chantra, Honda
Sofuoglu, Yamaha
Vickers, Honda
Rato, Yamaha
Alex Lowes, Bimota
Vierge, Yamaha
Bridewell, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Montella, Ducati
Baldassarri, Ducati
Surra, Ducati
Bassani, Bimota
Locatelli, Yamaha
Bridewell, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Oliveira, BMW
Mackenzie, Ducati
Gardner, Yamaha
Vierge, Yamaha
Manzi, Yamaha
Van der Mark, BMW
Bautista, Ducati
Rato, Yamaha
Chantra, Honda
Sofuoglu, Yamaha
Vickers, Honda
Gerloff, Kawasaki
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Montella
Reihe 2: Bassani, Baldassarri, Oliveira
Reihe 3: Surra, Locatelli, Mackenzie
Reihe 4: Alex Lowes, Bridewell, Sam Lowes
Reihe 5: Gardner, Vierge, Manzi
Reihe 6: Van der Mark, Bautista, Rato
Reihe 7: Chantra, Sofuoglu, Vickers
Reihe 8: Gerloff
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