Superbike-WM Misano, Grid Lauf 2: Miguel Oliveira wuchs über sich hinaus

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Misano World Circuit ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer an der Adria ist BMW-Ass Miguel Oliveira, für den es um fünf Startplätze auf die Grid-Position 6 nach vorne geht. Erstaunlich ist das deshalb, weil der rekonvaleszente Portugiese bei seinem Comeback noch arg mit seiner lädierten Schulter zu kämpfen hat .

Größter Verlierer ist Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, der im Superpole-Race auf dem vierten Platz liegend mit technischen Problemen ausfiel und damit in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen von 3 auf 10 zurückfällt.

Sehr unglücklich läuft es in Misano für Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff: Der Texaner stürzte in der Superpole in seiner ersten Runde, brachte deshalb keine Zeit zustande und qualifizierte sich nur für den letzten Startplatz. Da er es im Sprint nicht in die Top-9 schaffte, muss er auch im zweiten Hauptrennen von ganz hinten losfahren.

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Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Montella, Ducati Bassani, Bimota Baldassarri, Ducati Oliveira, BMW Surra, Ducati Locatelli, Yamaha Mackenzie, Ducati Manzi, Yamaha Van der Mark, BMW Bautista, Ducati Gardner, Yamaha Gerloff, Kawasaki Chantra, Honda Sofuoglu, Yamaha Vickers, Honda Rato, Yamaha Alex Lowes, Bimota Vierge, Yamaha Bridewell, Ducati Sam Lowes, Ducati

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Heute Misano: Rennen 2 FIM Superbike World Championship 14.06.2026 - 13:10

Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Alex Lowes, Bimota Montella, Ducati Baldassarri, Ducati Surra, Ducati Bassani, Bimota Locatelli, Yamaha Bridewell, Ducati Sam Lowes, Ducati Oliveira, BMW Mackenzie, Ducati Gardner, Yamaha Vierge, Yamaha Manzi, Yamaha Van der Mark, BMW Bautista, Ducati Rato, Yamaha Chantra, Honda Sofuoglu, Yamaha Vickers, Honda Gerloff, Kawasaki

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: