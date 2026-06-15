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Bis 2031: Die Superbike-WM und der Misano World Circuit bleiben zusammen

Die Superbike-WM kommt gerne nach Misano und das bereits seit 1991. Mit der Vertragsverlängerung bis 2031 hat der Veranstalter Planungssicherheit für fünf weitere Jahre.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die Superbike-WM bleibt bis mindestens 2031 in Misano
Die Superbike-WM bleibt bis mindestens 2031 in Misano
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM bleibt bis mindestens 2031 in Misano
© Gold & Goose

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Nach dem Wegfall von Monza (zuletzt 2013) und Imola (zuletzt 2023) aus dem Kalender ist Misano das Zuhause der seriennahen Weltmeisterschaft in Italien. Seit 1991 kommt die Superbike-WM an die Adria, mit Ausnahme von 1992 und 2020, und die Rennstrecke präsentiert sich weiterhin in einem guten Zustand. Weil auch die MotoGP auf dem ‹Misano World Circuit Marco Simoncelli› an der Adria gastiert, werden regelmäßig Renovierungen und Instandhaltungsarbeiten erledigt.

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Wichtig für die Superbike-WM: Die Fan-Basis in Italien ist groß, zahlreiche Teams und Sponsoren haben ihren Sitz in der Emilia-Romagna und Misano zählt in jedem Jahr zu den bestbesuchten Events. Es ist keine Überraschung, dass der auslaufende Vertrag nun bis 2031 verlängert wurde.

«Der Misano World Circuit hat eine wichtige Rolle in der Geschichte und im Wachstum der Superbike-WM gespielt», erklärte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. «Wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass er bis 2031 Teil der Meisterschaft bleibt. Der Emilia-Romagna-Lauf ist eines der wichtigsten Events der Saison und vereint eine leidenschaftliche Fangemeinde, eine starke Motorsportkultur und eine Rennstrecke, die sich stetig an die Bedürfnisse der Meisterschaft anpasst. Diese langfristige Vereinbarung spiegelt die Stärke unserer Beziehung zum Misano World Circuit, der Region Emilia-Romagna und den lokalen Institutionen wider und bietet uns eine solide Basis, um die Veranstaltung für Fans, Teams und Partner weiterzuentwickeln.»

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Erwähnenswert ist, dass der Superbike-Event auch eine wirtschaftliche Komponente hat, weshalb die Lokalregierung keine Steine in den Weg legt. «Die Veranstaltung bringt der gesamten Region erhebliche Vorteile und einen wirtschaftlichen Effekt von fast 30 Millionen Euro sowie mehr als 154.000 touristischen Übernachtungen», zählte Andrea Albani, Geschäftsführer der Rennstrecke, auf. «Die Superbike-WM ist eine herausragende Veranstaltung, die die neuesten Trends im Motorsport-Entertainment vorweggenommen hat und sich zunehmend auf die Einbindung der Fans konzentriert. Dieses Format passt perfekt zur Multifunktionalität des Misano World Circuits.»

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01

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Elf Marc VDS Racing Team

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