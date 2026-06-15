Bis 2031: Die Superbike-WM und der Misano World Circuit bleiben zusammen

Nach dem Wegfall von Monza (zuletzt 2013) und Imola (zuletzt 2023) aus dem Kalender ist Misano das Zuhause der seriennahen Weltmeisterschaft in Italien. Seit 1991 kommt die Superbike-WM an die Adria, mit Ausnahme von 1992 und 2020, und die Rennstrecke präsentiert sich weiterhin in einem guten Zustand. Weil auch die MotoGP auf dem ‹Misano World Circuit Marco Simoncelli› an der Adria gastiert, werden regelmäßig Renovierungen und Instandhaltungsarbeiten erledigt.

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Wichtig für die Superbike-WM: Die Fan-Basis in Italien ist groß, zahlreiche Teams und Sponsoren haben ihren Sitz in der Emilia-Romagna und Misano zählt in jedem Jahr zu den bestbesuchten Events. Es ist keine Überraschung, dass der auslaufende Vertrag nun bis 2031 verlängert wurde.

«Der Misano World Circuit hat eine wichtige Rolle in der Geschichte und im Wachstum der Superbike-WM gespielt», erklärte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. «Wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass er bis 2031 Teil der Meisterschaft bleibt. Der Emilia-Romagna-Lauf ist eines der wichtigsten Events der Saison und vereint eine leidenschaftliche Fangemeinde, eine starke Motorsportkultur und eine Rennstrecke, die sich stetig an die Bedürfnisse der Meisterschaft anpasst. Diese langfristige Vereinbarung spiegelt die Stärke unserer Beziehung zum Misano World Circuit, der Region Emilia-Romagna und den lokalen Institutionen wider und bietet uns eine solide Basis, um die Veranstaltung für Fans, Teams und Partner weiterzuentwickeln.»

Erwähnenswert ist, dass der Superbike-Event auch eine wirtschaftliche Komponente hat, weshalb die Lokalregierung keine Steine in den Weg legt. «Die Veranstaltung bringt der gesamten Region erhebliche Vorteile und einen wirtschaftlichen Effekt von fast 30 Millionen Euro sowie mehr als 154.000 touristischen Übernachtungen», zählte Andrea Albani, Geschäftsführer der Rennstrecke, auf. «Die Superbike-WM ist eine herausragende Veranstaltung, die die neuesten Trends im Motorsport-Entertainment vorweggenommen hat und sich zunehmend auf die Einbindung der Fans konzentriert. Dieses Format passt perfekt zur Multifunktionalität des Misano World Circuits.»

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