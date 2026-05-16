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Superbike-WM Most: Nicolo Bulega pulverisierte Razgatlioglus Pole-Rekord

Ducati-Ass Nicolo Bulega gelang in der Superpole der Superbike-WM in Most eine Traumrunde, neben ihm qualifizierten sich die Markenkollegen Yari Montella und Iker Lecuona für die erste Startreihe.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Polesetter Nicolo Bulega
Polesetter Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Polesetter Nicolo Bulega
© gold & goose

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Im FP2 am Freitagnachmittag fuhr Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki im Feld in 1:30,791 min die schnellste Runde in Most. Ducati-Werksfahrer Iker Lecuona war im FP3 am Samstagmorgen bei kühlen Temperaturen mit 1:30,330 min der Beste. Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hielt Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2024 mit 1:30,064 min, die schnellste Rennrunde drehte der Türke im Vorjahr im Sprint in 1:30,201 min.

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Zu Beginn der Superpole um 11.15 Uhr strahlte bei 13 Grad Celsius die Sonne am blauen Himmel, der Asphalt hatte sich auf 23 Grad erwärmt. Im Qualifying haben alle Fahrer 15 Minuten Zeit, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In Tschechien kamen keine Qualifyer-Hinterreifen von Alleinausrüster Pirelli zum Einsatz, die besten Zeiten wurden mit dem weichsten Rennreifen erzielt.

Alvaro Bautista (Barni Spark Ducati) fällt nach seinem Sturz im FP3 am Samstagmorgen für das restliche Wochenende in Most mit diversen Brüchen im rechten Fuß aus. Ebenfalls nicht dabei: BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira, für den Michael van der Mark einspringt.

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Im Artikel erwähnt

Ducati in Most noch nie auf Pole-Position

Viermal gastierte die Superbike-WM bislang in Most: 2022 und 2023 stand Jonathan Rea (Kawasaki) auf Pole-Position, 2024 und 2025 Razgatlioglu mit der BMW.

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Nach drei Minuten rutschte Bimota-Werksfahrer Alex Lowes zum dritten Mal an diesem Wochenende aus, während Lecuona mit 1:30,163 min für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte und damit vor Teamkollege Bulega und Ducati-Privatier Yari Montella lag. Vom Pole-Rekord war Lecuona nur noch eine Zehntelsekunde entfernt.

Nicolo Bulega mit Fabelrunde

Als die Fahrer zu ihrem zweiten Stint mit neuen Reifen ausrückten, purzelten die Zeiten. Zuerst katapultierte sich Montella mit einer Rekordrunde an die Spitze der Wertung. Dann blieb Bulega als erster Fahrer im Autodrom Most unter 1:30 min, fuhr in 1:29,616 min eine Traumrunde und ist damit um 0,448 sec besser als Topraks Rekord! Auch Montella unterbot die Zeit des Türken und eroberte mit 0,280 sec Rückstand Platz 2, gefolgt von Lecuona, der die erste Startreihe für Ducati perfekt machte.

Die zweite Startreihe bilden die Ducati-Privatiers Sam Lowes und überraschend Alberto Surra zusammen mit Gerloff auf der Kawasaki. Für die dritte Reihe auf dem Grid qualifizierten sich Axel Bassani (Bimota), Lorenzo Baldassarri (Ducati) und Danilo Petrucci (BMW).

Supersport-Weltmeister Stefano Manzi brachte die beste Yamaha auf Startplatz 10, die beiden Honda-Fahrer Somkiat Chantra und Yuki Kunii (als Ersatz für Jake Dixon) liegen mit 2,4 und 3,4 sec Rückstand am Ende des Feldes.

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Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

7

1:29,616

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

7

+0,280

03

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

8

+0,495

04

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

7

+0,723

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

7

+0,772

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

8

+0,801

07

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

7

+0,851

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

8

+0,877

09

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

7

+1,055

10

Stefano Manzi

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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