Superbike-WM Most, FP2: Kawasaki verblüfft mit Bestzeit – Crash von Bulega
Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega leistete sich im FP2 am Freitagnachmittag in Most zwei seltene Fehler. Diese Schwäche nutzte Garrett Gerloff auf der Kawasaki aus, auch Bimota und BMW sind stark.
WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) war im ersten freien Training der Superbike-WM in Most am Freitagvormittag
Im zweiten freien Training am Freitagnachmittag dauerte es bei wärmeren Bedingungen lediglich zwei Runden, dann fuhr Alex Lowes mit der Werks-Bimota mit 1:31,066 min die bis dahin beste Zeit des Wochenendes. Wenig später sahen wir einen seltenen Fehler von Bulega mit einer Abkürzung zwischen Kurve 6 und 7 durch den Kies.
Vor Halbzeit der 45-minütigen Session hatten 20 der 22 Fahrer ihre Zeit aus dem FP1 verbessert, Bulega lag in der Zeitenliste mit 1:30,857 min auf Platz 1. Wenig später fabrizierte er seinen zweiten Fehler in diesem Training und rutschte in Kurve 1 aus. Nico konnte seine Ducati zwar wieder starten und über die Servicestraße an die Box zurückbringen, doch sein Training war damit beendet.
Kawasaki sorgte für eine Überraschung
Drei Minuten vor Schluss katapultierte sich Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki im Feld überraschend auf Platz 1. Obwohl Bulega mehr als die Hälfte der Session verpasste und nur sechs Runden drehte, lag er am Ende trotzdem auf Platz 2. Ihnen folgen Sam Lowes (Ducati), Iker Lecuona (Ducati) und Alex Lowes (Bimota).
BMW muss in Nordböhmen auf den
Einen schwierigen Tag erlebte Yamaha mit Xavi Vierge als Bestem auf Platz 11,
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