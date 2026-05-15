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Superbike-WM Most, FP2: Kawasaki verblüfft mit Bestzeit – Crash von Bulega

Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega leistete sich im FP2 am Freitagnachmittag in Most zwei seltene Fehler. Diese Schwäche nutzte Garrett Gerloff auf der Kawasaki aus, auch Bimota und BMW sind stark.

Superbike WM

Garrett Gerloff überraschte mit der Bestzeit
Garrett Gerloff überraschte mit der Bestzeit
Foto: gold & goose
Garrett Gerloff überraschte mit der Bestzeit
© gold & goose

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WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) war im ersten freien Training der Superbike-WM in Most am Freitagvormittag mit 1:31,130 min der Schnellste, ihm folgte mit einer Viertelsekunde Rückstand Ducati-Privatier Sam Lowes (Marc VDS). Obwohl die Benzindurchflussmenge für die Ducati-Fahrer für mindestens Most und Aragon erneut um 0,5 kg/h reduziert wurde, saßen alle in den Top-5 auf einer Panigale V4R. Vom Pole-Rekord 1:30,064 min, aufgestellt 2024 von Toprak Razgatlioglu (BMW), war Bulegas Zeit bei lediglich 13 Grad Celsius ein gutes Stück entfernt.

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Im zweiten freien Training am Freitagnachmittag dauerte es bei wärmeren Bedingungen lediglich zwei Runden, dann fuhr Alex Lowes mit der Werks-Bimota mit 1:31,066 min die bis dahin beste Zeit des Wochenendes. Wenig später sahen wir einen seltenen Fehler von Bulega mit einer Abkürzung zwischen Kurve 6 und 7 durch den Kies.

Vor Halbzeit der 45-minütigen Session hatten 20 der 22 Fahrer ihre Zeit aus dem FP1 verbessert, Bulega lag in der Zeitenliste mit 1:30,857 min auf Platz 1. Wenig später fabrizierte er seinen zweiten Fehler in diesem Training und rutschte in Kurve 1 aus. Nico konnte seine Ducati zwar wieder starten und über die Servicestraße an die Box zurückbringen, doch sein Training war damit beendet.

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Kawasaki sorgte für eine Überraschung

Drei Minuten vor Schluss katapultierte sich Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki im Feld überraschend auf Platz 1. Obwohl Bulega mehr als die Hälfte der Session verpasste und nur sechs Runden drehte, lag er am Ende trotzdem auf Platz 2. Ihnen folgen Sam Lowes (Ducati), Iker Lecuona (Ducati) und Alex Lowes (Bimota).

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BMW muss in Nordböhmen auf den verletzten Miguel Oliveira verzichten, von Danilo Petrucci und Ersatzfahrer Michael van der Mark war im FP1 mit den Positionen 12 und 16 nicht viel zu sehen. Im FP2 konnten sich beide deutlich steigern und auf die Ränge 6 und 10 verbessern.

Einen schwierigen Tag erlebte Yamaha mit Xavi Vierge als Bestem auf Platz 11, obwohl die R1 seit diesem Wochenende 0,5 Kilogramm Sprit mehr pro Stunde verbrauchen darf. Katastrophal lief es wieder einmal für Honda: Somkiat Chantra und Ersatzfahrer Yuki Kunii (für den verletzten Jake Dixon) liegen mit fast 2 und knapp 3 sec Rückstand auf den letzten Plätzen.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

1:30,791

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

6

+0,066

03

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

24

+0,142

04

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+0,208

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

19

+0,275

06

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+0,426

07

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

21

+0,453

08

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+0,458

09

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

9

+0,497

10

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

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60

17

+0,563

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