Superbike-WM Most, FP2: Kawasaki verblüfft mit Bestzeit – Crash von Bulega

WM-Leader Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) war im ersten freien Training der Superbike-WM in Most am Freitagvormittag mit 1:31,130 min der Schnellste, ihm folgte mit einer Viertelsekunde Rückstand Ducati-Privatier Sam Lowes (Marc VDS). Obwohl die Benzindurchflussmenge für die Ducati-Fahrer für mindestens Most und Aragon erneut um 0,5 kg/h reduziert wurde, saßen alle in den Top-5 auf einer Panigale V4R. Vom Pole-Rekord 1:30,064 min, aufgestellt 2024 von Toprak Razgatlioglu (BMW), war Bulegas Zeit bei lediglich 13 Grad Celsius ein gutes Stück entfernt.

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Im zweiten freien Training am Freitagnachmittag dauerte es bei wärmeren Bedingungen lediglich zwei Runden, dann fuhr Alex Lowes mit der Werks-Bimota mit 1:31,066 min die bis dahin beste Zeit des Wochenendes. Wenig später sahen wir einen seltenen Fehler von Bulega mit einer Abkürzung zwischen Kurve 6 und 7 durch den Kies.

Vor Halbzeit der 45-minütigen Session hatten 20 der 22 Fahrer ihre Zeit aus dem FP1 verbessert, Bulega lag in der Zeitenliste mit 1:30,857 min auf Platz 1. Wenig später fabrizierte er seinen zweiten Fehler in diesem Training und rutschte in Kurve 1 aus. Nico konnte seine Ducati zwar wieder starten und über die Servicestraße an die Box zurückbringen, doch sein Training war damit beendet.

Kawasaki sorgte für eine Überraschung

Drei Minuten vor Schluss katapultierte sich Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki im Feld überraschend auf Platz 1. Obwohl Bulega mehr als die Hälfte der Session verpasste und nur sechs Runden drehte, lag er am Ende trotzdem auf Platz 2. Ihnen folgen Sam Lowes (Ducati), Iker Lecuona (Ducati) und Alex Lowes (Bimota).

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BMW muss in Nordböhmen auf den verletzten Miguel Oliveira verzichten, von Danilo Petrucci und Ersatzfahrer Michael van der Mark war im FP1 mit den Positionen 12 und 16 nicht viel zu sehen. Im FP2 konnten sich beide deutlich steigern und auf die Ränge 6 und 10 verbessern.

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