Superbike-WM Most, Grid Lauf 2: Sam Lowes der große Verlierer

Supersport-WM • Neu
Supersport-WM in Most: Dramen für die WM-Führenden – ZX Moto jubelt erneut
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Most um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten Superbike-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Autodrom Most ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer beim Rennwochenende im tschechischen Most unweit der deutschen Grenze ist Tommy Bridewell. Der Advocates-Ducati-Pilot fuhr im Superpole-Rennen in die Punkte und stellte Startplatz 8 sicher. Aber auch MGM-Ducati-Pilot Tarran Mackenzie machte einen großen Schritt: Der ehemalige BSB-Champion rückt am Sonntagnachmittag auf Startplatz 7 vor.
Größter Verlierer ist Marc-VDS-Pilot Sam Lowes. Der Brite stürzte
Das 22 Fahrer starke Feld der Superbike-WM reduzierte sich am Samstag auf nur noch 20 Piloten. Barni-Ducati-Pilot Alvaro Bautista kam am Vormittag im dritten Training in Kurve 20 zu Sturz und zog sich mehrere Frakturen im Fuß zu. Der Spanier reiste wenig später ab und trat die Heimreise an.
Im ersten Rennen am Nachmittag flog BMW-Werkspilot Danilo Petrucci in der Startrunde ab. Der Italiener kam in Kurve 13 zu Sturz und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In Most diagnostizierten die Ärzte einen Steißbeinbruch. BMW ist nur noch mit Ersatzpilot Michael van der Mark vertreten. Aktuell offen ist, wer beim kommenden Rennwochenende in Aragon die zweite Werks-BMW übernimmt.
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Montella, Ducati
Baldassarri, Ducati
Surra, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Mackenzie, Ducati
Bridewell, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Van der Mark, BMW
Locatelli, Yamaha
Gardner, Yamaha
Bassani, Bimota
Manzi, Yamaha
Rato, Yamaha
Kunii, Honda
Sam Lowes, Ducati
Sofuoglu, Yamaha
Chantra, Honda
Vierge, Yamaha
Bulega, Ducati
Montella, Ducati
Lecuona, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Surra, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Bassani, Bimota
Baldassarri, Ducati
Petrucci, BMW
Manzi, Yamaha
Vierge, Yamaha
Van der Mark, BMW
Mackenzie, Ducati
Locatelli, Yamaha
Alex Lowes, Bimota
Bridewell, Ducati
Gardner, Yamaha
Sofuoglu, Yamaha
Rato, Yamaha
Chantra, Honda
Kunii, Honda
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Montella
Reihe 2: Baldassarri, Surra, Gerloff
Reihe 3: Mackenzie, Bridewell, Alex Lowes
Reihe 4: Sam Lowes, Bassani, Manzi
Reihe 5: Vierge, Van der Mark, Locatelli
Reihe 6: Sofuoglu, Gardner, Rato
Reihe 7: Chantra, Kunii
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.