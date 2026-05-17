Superbike-WM Most, Grid Lauf 2: Sam Lowes der große Verlierer

Im ersten Superbike-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Autodrom Most ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer beim Rennwochenende im tschechischen Most unweit der deutschen Grenze ist Tommy Bridewell. Der Advocates-Ducati-Pilot fuhr im Superpole-Rennen in die Punkte und stellte Startplatz 8 sicher. Aber auch MGM-Ducati-Pilot Tarran Mackenzie machte einen großen Schritt: Der ehemalige BSB-Champion rückt am Sonntagnachmittag auf Startplatz 7 vor.

Größter Verlierer ist Marc-VDS-Pilot Sam Lowes. Der Brite stürzte im Superpole-Rennen kurz nach dem Start . In Kurve 1 rutschte die Ducati Panigale V4R mit der Nummer 14 ins Kiesbett. Lowes konnte das Sprintrennen fortsetzen, kam aber nur als 17. mit 47,9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Er muss aus der vierten Reihe ins zweite Hauptrennen starten.

Das 22 Fahrer starke Feld der Superbike-WM reduzierte sich am Samstag auf nur noch 20 Piloten. Barni-Ducati-Pilot Alvaro Bautista kam am Vormittag im dritten Training in Kurve 20 zu Sturz und zog sich mehrere Frakturen im Fuß zu. Der Spanier reiste wenig später ab und trat die Heimreise an.

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Im ersten Rennen am Nachmittag flog BMW-Werkspilot Danilo Petrucci in der Startrunde ab. Der Italiener kam in Kurve 13 zu Sturz und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In Most diagnostizierten die Ärzte einen Steißbeinbruch. BMW ist nur noch mit Ersatzpilot Michael van der Mark vertreten. Aktuell offen ist, wer beim kommenden Rennwochenende in Aragon die zweite Werks-BMW übernimmt.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Ergebnis Superpole-Rennen:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Montella, Ducati Baldassarri, Ducati Surra, Ducati Gerloff, Kawasaki Mackenzie, Ducati Bridewell, Ducati Alex Lowes, Bimota Van der Mark, BMW Locatelli, Yamaha Gardner, Yamaha Bassani, Bimota Manzi, Yamaha Rato, Yamaha Kunii, Honda Sam Lowes, Ducati Sofuoglu, Yamaha Chantra, Honda Vierge, Yamaha

Ergebnis Superpole:

Bulega, Ducati Montella, Ducati Lecuona, Ducati Sam Lowes, Ducati Surra, Ducati Gerloff, Kawasaki Bassani, Bimota Baldassarri, Ducati Petrucci, BMW Manzi, Yamaha Vierge, Yamaha Van der Mark, BMW Mackenzie, Ducati Locatelli, Yamaha Alex Lowes, Bimota Bridewell, Ducati Gardner, Yamaha Sofuoglu, Yamaha Rato, Yamaha Chantra, Honda Kunii, Honda

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

Reihe 1: Bulega, Lecuona, Montella

Reihe 2: Baldassarri, Surra, Gerloff

Reihe 3: Mackenzie, Bridewell, Alex Lowes

Reihe 4: Sam Lowes, Bassani, Manzi

Reihe 5: Vierge, Van der Mark, Locatelli

Reihe 6: Sofuoglu, Gardner, Rato

Reihe 7: Chantra, Kunii

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