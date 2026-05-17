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Superbike-WM Most, Grid Lauf 2: Sam Lowes der große Verlierer

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Most um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.

Superbike WM

Sam Lowes erlebt in Most kein einfaches Rennwochenende
Sam Lowes erlebt in Most kein einfaches Rennwochenende
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes erlebt in Most kein einfaches Rennwochenende
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Im ersten Superbike-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Autodrom Most ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer beim Rennwochenende im tschechischen Most unweit der deutschen Grenze ist Tommy Bridewell. Der Advocates-Ducati-Pilot fuhr im Superpole-Rennen in die Punkte und stellte Startplatz 8 sicher. Aber auch MGM-Ducati-Pilot Tarran Mackenzie machte einen großen Schritt: Der ehemalige BSB-Champion rückt am Sonntagnachmittag auf Startplatz 7 vor.

Größter Verlierer ist Marc-VDS-Pilot Sam Lowes. Der Brite stürzte im Superpole-Rennen kurz nach dem Start. In Kurve 1 rutschte die Ducati Panigale V4R mit der Nummer 14 ins Kiesbett. Lowes konnte das Sprintrennen fortsetzen, kam aber nur als 17. mit 47,9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Er muss aus der vierten Reihe ins zweite Hauptrennen starten.

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Im Artikel erwähnt

Das 22 Fahrer starke Feld der Superbike-WM reduzierte sich am Samstag auf nur noch 20 Piloten. Barni-Ducati-Pilot Alvaro Bautista kam am Vormittag im dritten Training in Kurve 20 zu Sturz und zog sich mehrere Frakturen im Fuß zu. Der Spanier reiste wenig später ab und trat die Heimreise an.

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Im ersten Rennen am Nachmittag flog BMW-Werkspilot Danilo Petrucci in der Startrunde ab. Der Italiener kam in Kurve 13 zu Sturz und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In Most diagnostizierten die Ärzte einen Steißbeinbruch. BMW ist nur noch mit Ersatzpilot Michael van der Mark vertreten. Aktuell offen ist, wer beim kommenden Rennwochenende in Aragon die zweite Werks-BMW übernimmt.

Ergebnis Superpole-Rennen:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Montella, Ducati

  4.  Baldassarri, Ducati

  5. Surra, Ducati  

  6. Gerloff, Kawasaki

  7. Mackenzie, Ducati

  8. Bridewell, Ducati

  9. Alex Lowes, Bimota

  10. Van der Mark, BMW

  11. Locatelli, Yamaha  

  12. Gardner, Yamaha 

  13. Bassani, Bimota

  14.  Manzi, Yamaha 

  15. Rato, Yamaha 

  16. Kunii, Honda 

  17. Sam Lowes, Ducati 

  18. Sofuoglu, Yamaha 

  19. Chantra, Honda

  20. Vierge, Yamaha

Ergebnis Superpole:

  1. Bulega, Ducati 

  2. Montella, Ducati 

  3. Lecuona, Ducati 

  4. Sam Lowes, Ducati 

  5. Surra, Ducati 

  6. Gerloff, Kawasaki 

  7. Bassani, Bimota 

  8. Baldassarri, Ducati 

  9. Petrucci, BMW 

  10. Manzi, Yamaha 

  11. Vierge, Yamaha

  12.  Van der Mark, BMW

  13.  Mackenzie, Ducati 

  14. Locatelli, Yamaha 

  15. Alex Lowes, Bimota

  16.  Bridewell, Ducati 

  17. Gardner, Yamaha 

  18. Sofuoglu, Yamaha  

  19. Rato, Yamaha 

  20. Chantra, Honda 

  21. Kunii, Honda

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

  • Reihe 1: Bulega, Lecuona, Montella

  • Reihe 2: Baldassarri, Surra, Gerloff

  • Reihe 3: Mackenzie, Bridewell, Alex Lowes

  • Reihe 4: Sam Lowes, Bassani, Manzi

  • Reihe 5: Vierge, Van der Mark, Locatelli

  • Reihe 6: Sofuoglu, Gardner, Rato

  • Reihe 7: Chantra, Kunii

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

07

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

08

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

09

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

10

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

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