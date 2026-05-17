Superbike-WM Most, 2. Lauf: Toprak behält mit Bulega-Prophezeiung recht

Weltmeister Toprak Razgatlioglu sagte vor dem Most-Wochenende im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com, dass er nicht mehr alle Superbike-Rennen anschaue, weil er schon vorher wisse, wie sie ausgehen . «Bulega wird dieses Jahr fast alle Rennen gewinnen», ist der MotoGP-Rookie überzeugt.

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Zumindest für die Rennen in Nordböhmen sollte er recht behalten, der Ducati-Werksfahrer agierte erneut unangefochten. Nachdem Bulega den Pole-Rekord von Razgatlioglu mit der neuen Ducati Panigale V4R pulverisiert hatte , gewann er auch alle drei Läufe. Der 26-Jährige ist damit saisonübergreifend seit 19 (!) Rennen unbesiegt und führt die Weltmeisterschaft mit maximalen 310 Punkten an.

Auch die Frage, wer Zweiter würde, war nicht wirklich interessant: Im 15. Rennen des Jahres stieg Bulegas Aruba-Teamkollege Iker Lecuona zum zwölften Mal als Zweiter aufs Podium!

Bulega und Lecuona enteilten sofort

Doch der Reihe nach. Nach drei Runden hatten Bulega und Lecuona bereits 2,5 sec Vorsprung auf den Dritten, Ducati-Privatier Yari Montella aus dem Team Barni Spark. Hinter dem Italiener gab es die nächste Lücke zum Ducati-Trio Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra und Tarran Mackenzie. Erst auf Platz 7 kam mit Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff der erste Fahrer, der keine V4R pilotierte.

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Zur Halbzeit des 22-Runden-Rennens lag Bulega 0,3 sec vor Lecuona und gute 8 sec vor dem Dritten Montella. Mit weiteren 3 bis 5 sec Rückstand folgten Baldassarri, Surra, Gerloff, Mackenzie und Alex Lowes auf einer Bimota.

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Spannend war in diesem Rennen lediglich der Kampf um Platz 5: Surra, Gerloff, Alex Lowes und Mackenzie (bis zu seinem Ausrutscher) zeigten einige sehenswerte Überholmanöver.

Erschreckende Rückstände

Beim Fallen der Zielflagge lag Bulega 0,6 sec vor Lecuona, dahinter klaffte eine Lücke von unfassbaren 15,5 sec zum Dritten Montella und 16,7 sec zum Vierten Baldassarri. Hinter dem Ducati-Quartett wurde Gerloff Fünfter, Surra verteidigte erfolgreich Rang 6 gegen das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani.

Der beste Yamaha-Pilot Andrea Locatelli kam mit fast 27 sec Rückstand als Neunter ins Ziel, BMW-Ersatzfahrer Michael van der Mark verlor mit der einzigen M1000RR im Feld als 13. beinahe 33 sec.

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