Superbike-WM Most, 2. Lauf: Toprak behält mit Bulega-Prophezeiung recht

Superbike WM • Neu
Iker Lecuona immer selbstbewusster: «Habe Nicolo ans Limit gebracht!»
Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega hat in der Superbike-WM 2026 keine Gegner und gewann im Autodrom Most im zweiten Hauptrennen am Sonntag zum 19. Mal in Folge! Vier Ducati vorne, dann Kawasaki.
Weltmeister Toprak Razgatlioglu sagte vor dem Most-Wochenende im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com, dass er nicht mehr alle Superbike-Rennen anschaue,
Zumindest für die Rennen in Nordböhmen sollte er recht behalten, der Ducati-Werksfahrer agierte erneut unangefochten. Nachdem Bulega
Auch die Frage, wer Zweiter würde, war nicht wirklich interessant: Im 15. Rennen des Jahres stieg Bulegas Aruba-Teamkollege Iker Lecuona zum zwölften Mal als Zweiter aufs Podium!
Doch der Reihe nach. Nach drei Runden hatten Bulega und Lecuona bereits 2,5 sec Vorsprung auf den Dritten, Ducati-Privatier Yari Montella aus dem Team Barni Spark. Hinter dem Italiener gab es die nächste Lücke zum Ducati-Trio Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra und Tarran Mackenzie. Erst auf Platz 7 kam mit Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff der erste Fahrer, der keine V4R pilotierte.
Zur Halbzeit des 22-Runden-Rennens lag Bulega 0,3 sec vor Lecuona und gute 8 sec vor dem Dritten Montella. Mit weiteren 3 bis 5 sec Rückstand folgten Baldassarri, Surra, Gerloff, Mackenzie und Alex Lowes auf einer Bimota.
Spannend war in diesem Rennen lediglich der Kampf um Platz 5: Surra, Gerloff, Alex Lowes und Mackenzie (bis zu seinem Ausrutscher) zeigten einige sehenswerte Überholmanöver.
Beim Fallen der Zielflagge lag Bulega 0,6 sec vor Lecuona, dahinter klaffte eine Lücke von unfassbaren 15,5 sec zum Dritten Montella und 16,7 sec zum Vierten Baldassarri. Hinter dem Ducati-Quartett wurde Gerloff Fünfter, Surra verteidigte erfolgreich Rang 6 gegen das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani.
Der beste Yamaha-Pilot Andrea Locatelli kam mit fast 27 sec Rückstand als Neunter ins Ziel, BMW-Ersatzfahrer Michael van der Mark verlor mit der einzigen M1000RR im Feld als 13. beinahe 33 sec.
Am Sonntag waren nur noch 20 Fahrer am Start: Alvaro Bautista (Barni Ducati) musste nach seinem Crash im FP3 am Samstagmorgen
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