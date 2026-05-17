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Superbike-WM Most, 2. Lauf: Toprak behält mit Bulega-Prophezeiung recht

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega hat in der Superbike-WM 2026 keine Gegner und gewann im Autodrom Most im zweiten Hauptrennen am Sonntag zum 19. Mal in Folge! Vier Ducati vorne, dann Kawasaki.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Seriensieger Nicolo Bulega
Seriensieger Nicolo Bulega
Foto: gold & goose
Seriensieger Nicolo Bulega
© gold & goose

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Weltmeister Toprak Razgatlioglu sagte vor dem Most-Wochenende im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com, dass er nicht mehr alle Superbike-Rennen anschaue, weil er schon vorher wisse, wie sie ausgehen. «Bulega wird dieses Jahr fast alle Rennen gewinnen», ist der MotoGP-Rookie überzeugt.

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Zumindest für die Rennen in Nordböhmen sollte er recht behalten, der Ducati-Werksfahrer agierte erneut unangefochten. Nachdem Bulega den Pole-Rekord von Razgatlioglu mit der neuen Ducati Panigale V4R pulverisiert hatte, gewann er auch alle drei Läufe. Der 26-Jährige ist damit saisonübergreifend seit 19 (!) Rennen unbesiegt und führt die Weltmeisterschaft mit maximalen 310 Punkten an.

Auch die Frage, wer Zweiter würde, war nicht wirklich interessant: Im 15. Rennen des Jahres stieg Bulegas Aruba-Teamkollege Iker Lecuona zum zwölften Mal als Zweiter aufs Podium!

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Im Artikel erwähnt

Bulega und Lecuona enteilten sofort

Doch der Reihe nach. Nach drei Runden hatten Bulega und Lecuona bereits 2,5 sec Vorsprung auf den Dritten, Ducati-Privatier Yari Montella aus dem Team Barni Spark. Hinter dem Italiener gab es die nächste Lücke zum Ducati-Trio Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra und Tarran Mackenzie. Erst auf Platz 7 kam mit Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff der erste Fahrer, der keine V4R pilotierte.

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Zur Halbzeit des 22-Runden-Rennens lag Bulega 0,3 sec vor Lecuona und gute 8 sec vor dem Dritten Montella. Mit weiteren 3 bis 5 sec Rückstand folgten Baldassarri, Surra, Gerloff, Mackenzie und Alex Lowes auf einer Bimota.

Spannend war in diesem Rennen lediglich der Kampf um Platz 5: Surra, Gerloff, Alex Lowes und Mackenzie (bis zu seinem Ausrutscher) zeigten einige sehenswerte Überholmanöver.

Erschreckende Rückstände

Beim Fallen der Zielflagge lag Bulega 0,6 sec vor Lecuona, dahinter klaffte eine Lücke von unfassbaren 15,5 sec zum Dritten Montella und 16,7 sec zum Vierten Baldassarri. Hinter dem Ducati-Quartett wurde Gerloff Fünfter, Surra verteidigte erfolgreich Rang 6 gegen das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani.

Der beste Yamaha-Pilot Andrea Locatelli kam mit fast 27 sec Rückstand als Neunter ins Ziel, BMW-Ersatzfahrer Michael van der Mark verlor mit der einzigen M1000RR im Feld als 13. beinahe 33 sec.

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Am Sonntag waren nur noch 20 Fahrer am Start: Alvaro Bautista (Barni Ducati) musste nach seinem Crash im FP3 am Samstagmorgen mit mehrfach gebrochenem rechtem Fuß verzichten und BMW-Werksfahrer Danilo Petrucci hatte im ersten Hauptrennen am Samstagnachmittag einen Highspeedcrash mit üblen Folgen. Bereits vor dem Wochenende hatten sich Miguel Oliveira (BMW) und Jake Dixon (Honda) verletzungsbedingt abgemeldet.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+26,991

1:31,503

7

10

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

22

+27,740

1:31,373

6

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