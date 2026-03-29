Superbike-WM Portimao, Grid Lauf 2: Alex Lowes (Bimota) größter Nutznießer

Supersport-WM • Neu
Portimão Lauf 2: Debise zaubert, ZX Moto jubelt – zweiter Supersport-Sieg
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Portimao um 16.30 Uhr MEZ von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.
Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Autodromo do Algarve im Hinterland von Portimao ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.
Größter Nutznießer an der Algarve ist Alex Lowes aus dem Bimota-Werksteam, für den es um drei Startplätze auf die Grid-Position 4 nach vorne geht. Größter Verlierer ist Ducati-Privatier Yari Montella, der von Startplatz 3 auf 6 nach hinten muss.
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Oliveira, BMW
Alex Lowes, Bimota
Sam Lowes, Ducati
Montella, Ducati
Vierge, Yamaha
Bassani, Bimota
Bautista, Ducati
Baldassarri, Ducati
Locatelli, Yamaha
Petrucci, BMW
Mackenzie, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Surra, Ducati
Gardner, Yamaha
Manzi, Yamaha
Rea, Honda
Bridewell, Ducati
Rato, Yamaha
Chantra, Honda
Sofuoglu, Yamaha
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Montella, Ducati
Oliveira, BMW
Sam Lowes, Ducati
Vierge, Yamaha
Alex Lowes, Bimota
Baldassarri, Ducati
Petrucci, BMW
Bassani, Bimota
Bautista, Ducati
Gardner, Yamaha
Gerloff, Kawasaki
Locatelli, Yamaha
Mackenzie, Ducati
Surra, Ducati
Manzi, Yamaha
Rea, Honda
Chantra, Honda
Bridewell, Ducati
Sofuoglu, Yamaha
Rato, Yamaha
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Oliveira
Reihe 2: Alex Lowes, Sam Lowes, Montella
Reihe 3: Vierge, Bassani, Bautista
Reihe 4: Baldassarri, Petrucci, Gardner
Reihe 5: Gerloff, Locatelli, Mackenzie
Reihe 6: Surra, Manzi, Rea
Reihe 7: Chantra, Bridewell, Sofuoglu
Reihe 8: Rato
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