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Superbike-WM Portimao, Grid Lauf 2: Alex Lowes (Bimota) größter Nutznießer

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Portimao um 16.30 Uhr MEZ von wo losfahren wird.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alex Lowes (li.)
Alex Lowes (li.)
Foto: gold & goose
Alex Lowes (li.)
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.

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Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Autodromo do Algarve im Hinterland von Portimao ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.

Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.

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Im Artikel erwähnt

Größter Nutznießer an der Algarve ist Alex Lowes aus dem Bimota-Werksteam, für den es um drei Startplätze auf die Grid-Position 4 nach vorne geht. Größter Verlierer ist Ducati-Privatier Yari Montella, der von Startplatz 3 auf 6 nach hinten muss.

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Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Oliveira, BMW

  4. Alex Lowes, Bimota

  5. Sam Lowes, Ducati

  6. Montella, Ducati

  7. Vierge, Yamaha

  8. Bassani, Bimota

  9. Bautista, Ducati

  10. Baldassarri, Ducati

  11. Locatelli, Yamaha

  12. Petrucci, BMW

  13. Mackenzie, Ducati

  14. Gerloff, Kawasaki

  15. Surra, Ducati

  16. Gardner, Yamaha

  17. Manzi, Yamaha

  18. Rea, Honda

  19. Bridewell, Ducati

  20. Rato, Yamaha

  21. Chantra, Honda

  22. Sofuoglu, Yamaha

Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Montella, Ducati

  4. Oliveira, BMW

  5. Sam Lowes, Ducati

  6. Vierge, Yamaha

  7. Alex Lowes, Bimota

  8. Baldassarri, Ducati

  9. Petrucci, BMW

  10. Bassani, Bimota

  11. Bautista, Ducati

  12. Gardner, Yamaha

  13. Gerloff, Kawasaki

  14. Locatelli, Yamaha

  15. Mackenzie, Ducati

  16. Surra, Ducati

  17. Manzi, Yamaha

  18. Rea, Honda

  19. Chantra, Honda

  20. Bridewell, Ducati

  21. Sofuoglu, Yamaha

  22. Rato, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

  • Reihe 1: Bulega, Lecuona, Oliveira

  • Reihe 2: Alex Lowes, Sam Lowes, Montella

  • Reihe 3: Vierge, Bassani, Bautista

  • Reihe 4: Baldassarri, Petrucci, Gardner

  • Reihe 5: Gerloff, Locatelli, Mackenzie

  • Reihe 6: Surra, Manzi, Rea

  • Reihe 7: Chantra, Bridewell, Sofuoglu

  • Reihe 8: Rato

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

06

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

07

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

09

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

10

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

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