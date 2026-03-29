Superbike-WM Portimao, Grid Lauf 2: Alex Lowes (Bimota) größter Nutznießer

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.

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Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im Autodromo do Algarve im Hinterland von Portimao ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.

Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.

Größter Nutznießer an der Algarve ist Alex Lowes aus dem Bimota-Werksteam, für den es um drei Startplätze auf die Grid-Position 4 nach vorne geht. Größter Verlierer ist Ducati-Privatier Yari Montella, der von Startplatz 3 auf 6 nach hinten muss.

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Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Oliveira, BMW Alex Lowes, Bimota Sam Lowes, Ducati Montella, Ducati Vierge, Yamaha Bassani, Bimota Bautista, Ducati Baldassarri, Ducati Locatelli, Yamaha Petrucci, BMW Mackenzie, Ducati Gerloff, Kawasaki Surra, Ducati Gardner, Yamaha Manzi, Yamaha Rea, Honda Bridewell, Ducati Rato, Yamaha Chantra, Honda Sofuoglu, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Montella, Ducati Oliveira, BMW Sam Lowes, Ducati Vierge, Yamaha Alex Lowes, Bimota Baldassarri, Ducati Petrucci, BMW Bassani, Bimota Bautista, Ducati Gardner, Yamaha Gerloff, Kawasaki Locatelli, Yamaha Mackenzie, Ducati Surra, Ducati Manzi, Yamaha Rea, Honda Chantra, Honda Bridewell, Ducati Sofuoglu, Yamaha Rato, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: