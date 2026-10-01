Gigantische Stadt, Mega-Piste: Was die Superbike-WM in Shanghai erwartet

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wussten bereits seit Längerem, dass die Superbike-WM 2027 nach China expandieren wird . Mit der Veröffentlichung des Kalenders am Donnerstagvormittag wurde es offiziell und mit dem Shanghai International Circuit wurde auch der erwartete Schauplatz bestätigt.

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Überraschend ist die Wahl nicht, denn der lokale Veranstalter hat Erfahrung mit der Formel1 und auch der MotoGP, die zwischen 2005 und 2008 auf dem Shanghai Circuit gastierte. Damals war der Motorradsport im Reich der Mitte aber noch nicht populär, was sich mittlerweile stark geändert hat. Mit Kove, QJ Motor und der in der Supersport-WM sehr erfolgreichen neuen Marke ZX Moto sind bereits drei Hersteller aus China im SBK-Paddock vertreten. CF Moto arbeitet am Einstieg in der Top-Kategorie für 2027. Der bekannteste Fahrer ist Valentin Debise (ZX Moto) , dessen Follower in sozialen Medien mittlerweile in die Millionen geht.

«Die Superbike-WM nach China zu erweitern, ist ein wichtiger Meilenstein für die Meisterschaft. Wir haben bemerkt, wie chinesische Hersteller in unserem Fahrerlager zunehmend an Einfluss gewinnen, und ein Rennen in Shanghai ist ein logischer nächster Schritt, um diese Beziehung weiter auszubauen», erklärte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. «Es ist zudem eine Gelegenheit, die Weltmeisterschaft den chinesischen Fans näherzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Rennen zu erleben und die Fahrer sowie die Teams kennenzulernen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren lokalen Partnern unseren ersten Besuch zu einem unvergesslichen Finale der Saison 2027 zu machen.»

Der Shanghai International Circuit gehört mit einer beeindruckenden Infrastruktur zu den bedeutendsten Rennstrecken Chinas und verfügt bereits über die erforderliche FIM‑Homologation. Die Anlage wurde Anfang der 2000er-Jahre errichtet und stammt aus der Feder von Hermann Tilke. Das Gelände wurde zuvor für den Reisanbau verwendet. Für den Bau der 5,2 km langen Piste und der Gebäude waren wegen des sumpfigen Untergrunds aufwendige Maßnahmen erforderlich.

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Der Shanghai International Circuit Foto: Gold & Goose Der Shanghai International Circuit © Gold & Goose

Übrigens: Das Layout orientiert sich am chinesischen Schriftzeichen ‹Shang›, dem ersten Zeichen des Stadtnamens Shanghai. Die Strecke verbindet schnelle Passagen mit technisch anspruchsvollen Kurven. Besonders charakteristisch sind die beiden langen, geschwungenen Kurvenkombinationen im ersten Streckenabschnitt sowie die lange Gegengerade mit anschließender enger Haarnadelkurve.

Der Shanghai International Circuit Foto: Gold & Goose Der Shanghai International Circuit © Gold & Goose

Mit Shanghai findet das Debüt der Superbike-WM in einer der größten Metropolen weltweit statt. Die Stadt ist ein bedeutender Standort für internationale Unternehmen, Industrie, Technologie, Handel und Finanzen. Der Hafen ist einer der wichtigsten Containerhäfen der Welt. Gleichzeitig steht Shanghai für die Verbindung von chinesischer Geschichte und der Moderne. Historische Stadtviertel und traditionelle Architektur treffen auf moderne Wolkenkratzer.

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Shanghai ist eine der größten Städte Chinas, unter Berücksichtigung des reinen Stadtgebiets mit geschätzt 20 Millionen Einwohnern sogar die größte. Zusammen mit dem Umland wird diese Zahl fast verdoppelt.