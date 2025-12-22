Weiter zum Inhalt
Superbike-WM und MotoGP: Nimmt sich Nicolò Bulega für 2026 zu viel vor?

Für die Superbike-WM 2026 ist Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega der große Favorit, doch die Gegner sind nicht zu unterschätzen und der Vizeweltmeister hat mehrere Baustellen und Herausforderungen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nimmt sich Nicolò Bulega für 2026 zu viel vor?
Nimmt sich Nicolò Bulega für 2026 zu viel vor?
Foto: Gold & Goose
Nimmt sich Nicolò Bulega für 2026 zu viel vor?
© Gold & Goose

In den vergangenen zwei Saisons war Nicolò Bulega der einzige Gegner für Toprak Razgatlioglu (BMW) und unterlag 2025 nur um 13 WM-Punkte. Während der dreifache Weltmeister in die MotoGP wechselt, wird der Italiener erneut in der Superbike-WM angreifen und gilt als Favorit – nur Bulega fuhr in diesem Jahr Ducati-Siege ein und sorgte seit 2024 für 20 von 30 Siegen des Herstellers aus Bologna.

Doch Ducati bringt für 2026 eine neue V4R, die ihre Schlagkraft erst noch unter Beweis stellen muss. Außerdem wird Bulega in die GP-Tests mit der 850er-Maschine eingebunden, was für seinen 2027 geplanten MotoGP-Aufstieg hilfreich ist, für die Superbike-WM aber eine zusätzliche Herausforderung darstellt.

Der 26-Jährige erwartet ein arbeitsreiches Jahr. «Ich werde auf jeden Fall viel zu tun haben: Die neue Panigale wird sowohl mir als auch Ducati viel Einsatz abverlangen. Wie üblich wird es einige Probleme geben», erklärte Bulega gegenüber Motosprint. «Ich denke, jede Saison ist eine neue Geschichte: Petrucci und Oliveira auf BMW werden sehr konkurrenzfähig sein, Iker hatte mit Honda große Schwierigkeiten, aber bei Ducati hat er ein konkurrenzfähigeres Motorrad und wird sicherlich einen Schritt nach vorn machen. Ich denke nicht, dass mir langweilig wird – ich hoffe es, glaube es aber nicht.»

Bulega: «Werde häufig zwischen Superbike und MotoGP wechseln»

Bulega weiter: «2027 möchte ich in die MotoGP wechseln. Besonders angesichts der Reglementänderungen und der Pirelli-Reifen, die ich bereits in der Superbike-WM fahre. Vieles wird der Superbike-WM dann ähnlicher sein. Nächstes Jahr werde ich die 850er testen und werde sehen, ob sie mir gefällt. Das erfordert viel Konzentration, da es zwei sehr unterschiedliche Motorräder sind, aber das macht mir nichts aus. Ich werde häufig zwischen Superbike und MotoGP wechseln, daher muss ich mich gut anpassen können.»

