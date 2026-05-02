Superbike-WM in Ungarn: Drei Rennen live bei ServusTV On

Superbike WM • Neu
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Neben der Superpole der Superbike-Kategorie werden auf dem Balaton Park Circuit am Samstag drei Rennen ausgefahren. Kostenlos und live ist man bei ServusTV On dabei.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.
Linear ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.
Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit beginnt der durchgängige Live-Stream aller Klassen am Samstag und Sonntag um
Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Superbike-Kategorie jeweils um 14:40 Uhr.
Einzige Option für bewegte Bilder ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SSP-WM
Warm Up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:20
10 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 1
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
13:00
11 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SBK-WM
Warm Up
09:40
09:50
10
SSP-WM
Warm Up
10:10
10 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 2
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
11 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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