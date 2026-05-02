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Superbike-WM in Ungarn: Drei Rennen live bei ServusTV On

Neben der Superpole der Superbike-Kategorie werden auf dem Balaton Park Circuit am Samstag drei Rennen ausgefahren. Kostenlos und live ist man bei ServusTV On dabei.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Kamera an, Bilder auf ServusTV und EurosportKamera an, Bilder auf ServusTV und Eurosport
Kamera an, Bilder auf ServusTV und Eurosport
Foto: Gold & Goose
Kamera an, Bilder auf ServusTV und Eurosport
© Gold & Goose

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

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Linear ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.

Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit beginnt der durchgängige Live-Stream aller Klassen am Samstag und Sonntag um 8:55 Uhr und 10:55 Uhr. Beim Debüt der ungarischen Piste gewann Toprak Razgatlioglu auf BMW alle drei Rennen. Weil der Türke in die MotoGP wechselte, wird es einen neuen Sieger geben.

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Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Superbike-Kategorie jeweils um 14:40 Uhr.

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Einzige Option für bewegte Bilder ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan für die Superbike-WM 2026 auf dem Balaton Park Circuit

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SSP-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

10 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

13:00

11 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SBK-WM

Warm Up

09:40

09:50

10

SSP-WM

Warm Up

10:10

10 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

11 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Ergebnisse

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

1:38,860

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

+0,103

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+0,141

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+0,437

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

16

+0,522

06

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+0,621

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

+0,665

08

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+0,724

09

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

18

+0,824

10

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

17

+0,939

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