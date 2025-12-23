Weiter zum Inhalt
Superbike-WM vs. MotoGP: Yamaha fordert klare Trennung

Yamaha-Sportdirektor Niccolo Canepa sprach mit SPEEDWEEK.com über die Zukunft der Superbike-WM und erklärte, worauf die Verantwortlichen den Fokus legen müssen.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Was hat Liberty Media mit der Superbike-WM vor?
Was hat Liberty Media mit der Superbike-WM vor?
Foto: Gold & Goose
Was hat Liberty Media mit der Superbike-WM vor?
© Gold & Goose

Nach der Dorna-Übernahme durch Liberty Media steht die MotoGP vor einer neuen Ära. Ziel ist es, die Motorrad-Weltmeisterschaft deutlich populärer zu machen. Über die Zukunft der Superbike-WM hingegen gibt es bislang kaum Informationen. Selbst die beteiligten Hersteller wissen nicht genau, welche Pläne Liberty Media für die seriennahe Meisterschaft verfolgt – oder ob ein Verkauf der Serie an einen anderen Promoter in Betracht gezogen wird.

Yamaha-Sportdirektor Niccolo Canepa plädiert für eine deutlichere Trennung der beiden Meisterschaften. Der ehemalige Motorradprofi wünscht sich, dass die Superbike-WM insgesamt zugänglicher wird. Eine ausgewogene Balance zwischen den Herstellern sieht er als Grundlage für die Zukunft der Serie. Da die Herangehensweisen der einzelnen Marken jedoch stark variieren, stehen die Verantwortlichen vor einer großen Herausforderung.

Insbesondere die europäischen Hersteller investieren kontinuierlich in die Weiterentwicklung ihrer Superbikes, während die japanischen Marken einen deutlich konservativeren Ansatz verfolgen und dadurch ins Hintertreffen geraten. Gleichzeitig zeigen sich die engagierten Hersteller zunehmend verärgert, wenn sie durch das Reglement regelmäßig eingebremst werden, um ein künstliches Gleichgewicht herzustellen.

Niccolo Canepa hat eine klare Vorstellung von der Zukunft
Niccolo Canepa hat eine klare Vorstellung von der Zukunft
Foto: Gold & Goose
Niccolo Canepa hat eine klare Vorstellung von der Zukunft
© Gold & Goose

 «Man muss unterscheiden: Die MotoGP ist eine Prototypen-Serie, die Superbike-WM hingegen ein Marketing-Instrument. Hier geht es darum, Serienmotorräder zu zeigen und zu verkaufen. Fans sollen das Motorrad, das auf der Strecke fährt, am nächsten Tag im Laden kaufen können», verdeutlichte Canepa im Gespräch mit SPEEDWEEK.com seine Sichtweise.

«Die MotoGP ist Technologieentwicklung, die Superbike-WM ist eine Verkaufsplattform», fasst Canepa zusammen. «Wir glauben, dass man die Kosten niedrig halten und die Serie zugänglicher machen sollte.»

Laut Canepa sollte es in der Superbike-WM also nicht darum gehen, den Fokus auf MotoGP-Technologien zu legen. «Die Fans wollen spannende Rennen bis zur letzten Runde – wie in der Saison 2021, als drei Fahrer und drei Marken um den Titel kämpften. Solche Saisons bringen Zuschauer an die Strecke. Dominanz hingegen schadet dem gesamten Ökosystem. Für uns ist klar: Je enger die Rennen und je mehr Marken vorne mitmischen, desto besser», erklärte der Italiener.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Honda HRC

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

