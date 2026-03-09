Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Superbike-Zukunft: Yamaha wirbt für Balance-Regeln nach Supersport-Vorbild

Yamaha ist mit der aktuellen Balance-Regelung in der Superbike-WM nicht zufrieden und plädiert mit Blick auf die Zukunft für ein System, das sich stärker am Modell der Supersport-WM orientiert.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Die Balance in der Superbike-WM ist ein Dauerthema
Die Balance in der Superbike-WM ist ein Dauerthema
Foto: BMW
Die Balance in der Superbike-WM ist ein Dauerthema
© BMW

Empfehlungen

Werbung

Werbung

In einer seriennahen Meisterschaft gelten Balance-Regeln als notwendiges Übel – darüber sind sich im Fahrerlager alle Beteiligten einig. Aktuell erfolgt die Anpassung über die zur Saison 2025 eingeführte Fuel-Flow-Regel. Erfolgreiche Hersteller müssen ihren maximalen Kraftstoffdurchfluss reduzieren, während weniger erfolgreiche Werke gewisse Zugeständnisse erhalten. Dieses Balance-Instrument stößt im Fahrerlager überwiegend auf Zustimmung.

Werbung

Werbung

Yamaha geht dieses System jedoch nicht weit genug, obwohl sie bereits große Zugeständnisse erhalten. Die Japaner starteten mit einem maximalen Kraftstoffdurchfluss von 46,5 Kilogramm pro Stunde in die Superbike-WM 2026, während Ducati und BMW mit 45,0 Kilogramm pro Stunde auskommen müssen. Dennoch bewertet Yamaha die Balance in der Superbike-WM weiterhin als verbesserungswürdig.

Künstliche Drosselklappen-Limitierungen wie in der Supersport-WM?

Wir sprachen exklusiv mit Yamaha-Projektleiter Riccardo Tisci über die aktuelle Situation. «Ich denke, wir können es besser machen», erklärte Tisci mit Blick auf die Balance-Regeln. «Ich bin überzeugt, dass wir eine noch bessere Ausgewogenheit erreichen können. In diesem Bereich müssen wir weiterarbeiten.»

Empfehlungen

Doch wie lässt sich die Serie noch ausgeglichener und fairer gestalten? «Wenn das Ziel von Dorna eine ausgeglichene Balance ist, dann müssen wir sie auch konsequent umsetzen – so wie in der Supersport-Klasse», sagte Tisci gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Supersport-WM ist ziemlich gut ausbalanciert. Deshalb denke ich, dass genau hier noch Verbesserungspotenzial besteht.»

Werbung

Werbung

Die Yamaha R1 vom Werksteam
Die Yamaha R1 vom Werksteam
Foto: WorldSBK
Die Yamaha R1 vom Werksteam
© WorldSBK

Zum Hintergrund: In der aktuellen Supersport-WM treten Motorräder mit sehr unterschiedlichen technischen Konzepten gegeneinander an. Mit der Auflösung des klassischen Supersport-Reglements – Vierzylinder mit 600 cm³, Dreizylinder mit 675 cm³ und Zweizylinder mit 750 cm³ – musste ein neues Balance-System entwickelt werden, um die verschiedenen Motorkonzepte anzugleichen. Dieses arbeitet unter anderem mit unterschiedlichen Drosselklappenöffnungen und variierenden Mindestgewichten und funktioniert in der Praxis besser, als viele Kritiker vor der Einführung erwartet hatten.

In der Superbike-WM hingegen setzen alle Hersteller auf Vierzylinder-Motoren mit maximal 1.000 cm³ Hubraum. Wäre ein System wie in der Supersport-WM mit reduzierten Drosselklappenöffnungen nicht zu künstlich, um die Motorräder anzugleichen?

Yamaha verweist auf die unterschiedlichen Hersteller-Philosophien

«Es gibt viele mögliche Ansatzpunkte», betonte Tisci und verwies auf die sehr unterschiedlichen Konzepte der Homologations-Bikes. «Der Verkaufspreis ist zum Beispiel ein Punkt, über den man sprechen kann. Aktuell liegt die Grenze, glaube ich, bei 44.000 Euro. Unser Motorrad kostet etwa die Hälfte. Vielleicht könnte auch das ein Faktor für die Balance sein.»

Werbung

Werbung

Bis 2022 lag die Preisobergrenze für Homologationsmodelle bei 40.000 Euro. Aufgrund der Inflation wurde das Limit später auf 44.000 Euro angehoben. Die entsprechenden Modelle von Ducati und Bimota orientieren sich an dieser Grenze.

Ducati Panigale V4R 2026
Ducati Panigale V4R 2026
Foto: WorldSBK
Ducati Panigale V4R 2026
© WorldSBK

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Herstellerphilosophien zunehmend auseinanderentwickelt. Einige Werke treiben die Entwicklung ihrer Superbikes konsequent voran, präsentieren Innovationen und nutzen neue Technologien, teilweise aus der MotoGP.

Andere Hersteller hingegen verweisen auf die geringe Nachfrage nach supersportlichen Motorrädern und investieren entsprechend weniger – teilweise werden ihre Modelle nicht einmal mehr an aktuelle Abgasnormen angepasst und sind in manchen Märkten daher nicht mehr als straßenzugelassene Motorräder erhältlich.

Werbung

Werbung

Die Angleichung der teilnehmenden Motorräder stellt eine große Herausforderung dar. Einerseits will man den Leistungsgedanken nicht abschaffen, andererseits sollen möglichst viele Herstelle zur Teilnahme ermutigt werden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien